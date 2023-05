Zašto vas vaši partneri ostavljaju? Vaš horoskopski znak to može otkriti!

Nikome nije ugodno biti ostavljen, pogotovo zato što nam se često daju jadna objašnjena i isprike zašto je došlo do prekida veze. Od 'odlaska u različitim smjerovima', preko 'moram se usredotočiti na sebe', do 'ne mogu ti dati ono što ti treba', razlozi su svakakvi i često izrečeni po već dobro poznatoj šabloni. Ali, možda vam vaš horoskopski znak može otkriti pravu istinu i razlog zašto voljena osoba više ne želi biti s vama u vezi, prenosi New York Post.

Ovan: Ovnovi imaju urođenu potrebu za uzbuđenjem i adrenalinom. To ih čini izvrsnim sportašima, avanturistima, zabavnim osobama, ali i apsolutno iscrpljujućim romantičnim partnerima. Svadljivost je njihov jezik ljubavi te su skloni su povisiti glas i upuštati se u svađe. Nakon prekida, nitko se ne oporavlja toliko dobro kao Ovnovi jer oni na sve gledaju kao na natjecanje pa tako i na iscjeljenje nakon ružnog prekida.

Bik: Bik biva ostavljen jer je apsolutno beskompromisan na svakom frontu - u financijama, namještaju, hrani i vjernosti. Bik se upuštaju u nesklad, odbijajući se ispričati ili evoluirati čak i kada je to u njihovom interesu. Bez obzira na to, ovaj znak rijetko biva ostavljen zbog toga što je dobar u krevetu i odličan u kuhinji.

Blizanci: Opća nestabilnost glavni je razlog zašto Blizanci budu ostavljeni. Partner nikad ne zna gdje je s Blizancima, a to je uznemirujući osjećaj koji će zasigurno odvratiti vodene znakove i emocionalno zrele partnere.

Rak: Rakovi su najčešće ostavljeni jer ne znaju kako artikulirati svoje potrebe i očekivanja, a zatim pasivno agresivno kažnjavaju svog partnera jer ne znaju kako psihički osjetiti ili intuitivno ispraviti njihovu uzrujanost. Budući da Rakovi imaju duboke i izražene emocije, teško podnose prekide.

Lav: Ah Lavovi, s njihovom stalnom potrebom za pažnjom, potvrđivanjem, pohvalom i privrženošću i njihovim mrzovoljnim, povučenim držanjem kad se s njima ne postupa kao sa zlatnim bogovima kakvi jesu. Biti s jednim takvim slično je kao biti mama, navijačka ekipa i voditeljica, posao je zamoran, a zahvalnost se svodi na stajanje u sjeni koju oni bacaju. Lavovi su ostavljeni kada njihovi partneri shvate da ne žele klečati pred tuđim oltarom dok bi mogli graditi vlastiti.

Djevica: Djevice su više životni treneri nego ljubavni partneri. Oni žele da njihovi partneri budu najbolja verzija sebe što uključuje i stvari poput neželjenog plana obroka, životnih i poslovnih ciljeva te skripte za rješavanje sukoba. Ljudi koji žele biti voljeni onakvi kakvi jesu zbog potencijala koji posjeduju skloni su prekidati veze s Djevicama.

Vaga: Vage su sklone flertovima, neodlučnosti i lažima. Šarmantni koliko god mogu biti i nemilosrdni koliko god želite, s njima je nemoguće doista prekinuti veze jer su skloni ponovno se pojaviti u potpuno novom ruhu. Također, Vage su sklone prevari što često dovodi do prekida veze.

Škorpion: Škorpioni su prvaci u neutemeljenim optužbama za izdaju te su spremni osvetiti se svakoj svojoj bivšoj ljubavi. Ono će živjeti svaki dan sa svrhom da vas podsjete koliko ste bili u krivu.

Strijelac: Ovo je pomalo trik pitanje jer je malo vjerojatno da će se netko rođen pod sretnim zvijezdama Strijelca naći u vezanoj vezi i/ili možda nema znanje o tome što je predanost uistinu. I u tome leži srž onoga što je razlog sa prekid veze s njima. Poznati po svojoj ljubavi prema pustolovini i otvorenoj cesti, oni koriste humor i opuštenost kao sredstvo za bijeg od najvećeg putovanja od svih - prave intimnosti.

Jarac: Jarac je rođen da radi, dajući prednost poslu nad užitkom, povratu ulaganja nad odnosima i financijskom uspjehu nad osobnim bogaćenjem. Zbog ove piramide prioriteta njihovi se partneri često osjećaju zanemareno i spremni su pronaći nekoga s boljom ravnotežom između posla i života. Zbog utjecaja planeta Saturna, ljudi s ovim horoskopskim znakom postavljaju visoke i stroge standarde za sebe i svoje ljubavnike, a neuspjeh u ispunjavanju ili premašivanju može rezultirati doista odvratnim i neugodnim vibracijama, onima koje izazivaju potrebu za pobunom i povlačenjem.

Vodenjak: Vodenjaci su radikalno samopouzdani. Na isti način, oni se bore da zadovolje potrebe drugih ili prepoznaju kada ponuditi/isporučiti pažnju, privrženost, utjehu, razgovor, čineći da romantično partnerstvo više izgleda poput podaništva nego istinskog i ravnopravnog odnos. Ideja da su potrebni njima se čini kao zamka i kao takvi mogu u najboljem slučaju djelovati kao povučeni, a u najgorem kao prezirni.

Ribe: Ribe imaju neobičan dar izbjegavanja prekida tako što se ponašaju dovoljno loše da navedu svog partnera da prekine s njima tako da oni ne moraju biti glavni krivac. U slučaju da Ribe nisu pasivno prekinule vezu, mogu okriviti svoju sklonost projiciranju apsolutno pogrešne romantične fantazije.

