Znanstvenici dokazali: Bebe vas obmanjuju od malih nogu

Kod dijela djece razumijevanje jednostavne obmane javlja se oko desetog mjeseca, dok manji broj to pokazuje i ranije.

U početnim fazama riječ je o vrlo jednostavnim oblicima „laži”. Dijete može ignorirati poziv roditelja ili sakriti predmet kako bi izbjeglo dijeljenje tog predmeta s nekim drugim. Takve reakcije nisu svjesne laži u pravom smislu riječi, nego pokušaji da dijete „okrene situaciju u svoju korist”. Kako dijete odrasta, ti obrasci postaju složeniji. Oko druge godine života počinje se primjećivati bolja kontrola nad informacijama. Djeca tada počnu izostavljati dijelove događaja ili iskrivljavati istinu kako bi izbjegli posljedice situacije. Do treće godine mnoga djeca već koriste razne strategije obmane poput izgovora, pretjerivanja ili skrivanja istine.

Veliko istraživanje u kojem su sudjelovali roditelji iz više zemalja pružilo je uvid u ovaj razvoj. Roditelji su opisivali ponašanja svoje djece i navodili primjere u kojima su primijetili pokušaje obmane. Među tim primjerima nalaze se situacije u kojima dijete poriče očitu radnju ili pokušava prikriti ono što je učinilo. Istraživanje je provedeno na više od 750 roditelja iz nekoliko zemalja, uključujući Ujedinjeno Kraljevstvo, Sjedinjene Američke Države, Australiju i Kanadu.

Prema objašnjenju koje daje pedagoginja Elena Hoicka, djeca s vremenom uče kako selektivno iznositi informacije. Mogu reći dio istine, ali pritom izostaviti ključne detalje koji bi promijenili cjelokupno značenje događaja. Takva sposobnost pokazuje napredak u razumijevanju tuđe perspektive, prenosi metro.co.uk.

Znanstvenici ističu da se ovakav razvoj ne treba promatrati negativno. On ukazuje na važan korak u kognitivnom i društvenom sazrijevanju. Usporedba s ponašanjem određenih životinja, poput čimpanzi, dodatno podupire ideju da su osnovni oblici obmane prisutni vrlo rano i da imaju razvojnu funkciju. Naravno, ovakvo ponašanje nije razlog za brigu, već je normalan dio ljudskog razvoja. Ono je dio prirodnog procesa odrastanja kroz koji dijete uči kako funkcioniraju odnosi s drugim ljudima i kako njegovi postupci mogu utjecati na okolinu.