Ovo su 4 intimne tajne koje muškarci kriju od žena, a mogu vam promijeniti seksualni život

Vjerovali ili ne, postoje aspekti intimnosti o kojima muškarci rijetko otvoreno govore. Kako biste bolje razumjeli njihove želje i potrebe – ali i produbili povezanost u vezi – Your Tango donosi četiri stvari koje mnogi muškarci zadržavaju za sebe.

1. Ponekad žele više strasti s vaše strane: Baš kao i žene, i muškarci ponekad priželjkuju više energije, spontanosti i strasti. To ne znači ništa ekstremno – samo malo drugačiji pristup od uobičajenog. Evo nekoliko jednostavnih načina kako to postići:

Preuzmite inicijativu: Ako on obično inicira intimnost, iznenadite ga povremeno. Nekad je dovoljan samo poljubac koji jasno govori što želite.

Istražujte zajedno: Dodaci poput masažnog ulja ili jednostavnih rekvizita mogu unijeti svježinu – naravno, samo ako je oboma ugodno.

Iznenadite ga izgledom: Muškarci su snažno vizualni, pa će nešto ženstveno i zavodljivo uvijek privući pažnju više nego očekujete.

Budite verbalni: Ne morate biti eksplicitni – već i suptilan, sugestivan ton može podići atmosferu.