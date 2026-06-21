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trebali biste ih znati

Ovo su 4 intimne tajne koje muškarci kriju od žena, a mogu vam promijeniti seksualni život

shutterstock
VL
Autor
Ana Hajduk
21.06.2026.
u 22:45

Otkrijte što muškarci stvarno žele u krevetu.

Vjerovali ili ne, postoje aspekti intimnosti o kojima muškarci rijetko otvoreno govore. Kako biste bolje razumjeli njihove želje i potrebe – ali i produbili povezanost u vezi – Your Tango donosi četiri stvari koje mnogi muškarci zadržavaju za sebe.

1. Ponekad žele više strasti s vaše strane: Baš kao i žene, i muškarci ponekad priželjkuju više energije, spontanosti i strasti. To ne znači ništa ekstremno – samo malo drugačiji pristup od uobičajenog. Evo nekoliko jednostavnih načina kako to postići:

  • Preuzmite inicijativu: Ako on obično inicira intimnost, iznenadite ga povremeno. Nekad je dovoljan samo poljubac koji jasno govori što želite.
  • Istražujte zajedno: Dodaci poput masažnog ulja ili jednostavnih rekvizita mogu unijeti svježinu – naravno, samo ako je oboma ugodno.
  • Iznenadite ga izgledom: Muškarci su snažno vizualni, pa će nešto ženstveno i zavodljivo uvijek privući pažnju više nego očekujete.
  • Budite verbalni: Ne morate biti eksplicitni – već i suptilan, sugestivan ton može podići atmosferu.

2. Sviđa im se kada povremeno preuzmete kontrolu – ali ne stalno: Većina muškaraca voli kad partnerica tu i tamo vodi igru. Ne mora biti često – tek povremeno. Ako vam se takva ideja čini pomalo zastrašujućom, imajte na umu da će njegova reakcija vjerojatno biti vrlo pozitivna i poticajna.

3. Najgore im je kad je partnerica potpuno pasivna: Možda vam nije prirodno biti izrazito strastveni ili glasni, i to je u redu – svaki par ima svoj ritam. No ono što muškarci najteže podnose jest potpuna pasivnost. Kada se osoba ne uključuje, ne uzvraća i ne pokazuje želju, to stvara dojam nezainteresiranosti. Ne trebate raditi ništa posebno – samo biti prisutni, aktivni i pokazati da vam je stalo.

4. Ne mogu čitati misli – recite im što vam odgovara: Muškarci često ne primjećuju suptilne signale i ne razumiju neizrečene poruke. Umjesto da se nadate kako će sam “shvatiti”, puno je učinkovitije jasno reći ono što volite. Jednostavne rečenice poput: “Ovo mi baš paše”; “Volim kad to radiš”; “To mi je jako privlačno” mogu napraviti veliku razliku. Hvaljenje ponašanja koje želite vidjeti češće funkcionira iznenađujuće dobro.
Ključne riječi
muškarci Tajne intima seks

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