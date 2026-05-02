Zaštitite mozak na vrijeme: Ove namirnice mogu povećati rizik od demencije

Demencija je složeni sindrom koji utječe na pamćenje, mišljenje, prosudbu i svakodnevne aktivnosti, a najčešće se javlja kod starijih osoba. Iako je Alzheimerova bolest najpoznatiji oblik demencije, postoji niz drugih tipova koji mogu uzrokovati slične simptome. Rana prevencija, prepoznavanje znakova i zdrave životne navike mogu značajno utjecati na usporavanje napredovanja bolesti i poboljšanje kvalitete života. Vodeći stručnjak za prehranu podijelio je svoje prehrambene navike usmjerene na smanjenje rizika od demencije.

Profesor Tim Spector, epidemiolog i osnivač Zoe Healtha, istaknuo je četiri ključne strategije prehrane koje bi mogle pomoći u sprječavanju ovog iscrpljujućeg stanja. U dirljivoj poruci, Tim je otkrio da je njegova majka razvila demenciju u 85. godini i više ga ne prepoznaje. "U to vrijeme, moje shvaćanje bilo je da je demencija uglavnom genetsko stanje i da se malo toga može učiniti osim čekati da znanstvenici stvore čudotvorni lijek. Sve je to bilo prilično depresivno", rekao je Spector u razgovoru za The Telegraph. Unatoč tome, naglasio je da prehrambeni izbori mogu igrati značajnu ulogu u sprječavanju ili odgađanju demencije. Ključ, sugerirao je, leži u usvajanju protuupalnog prehrambenog obrasca, piše Daily Express.

"Istraživanja u posljednjih nekoliko godina sugeriraju da upala u mozgu, koja može tiho trajati na niskim razinama godinama, predstavlja ključni pokretač stanja koje krade pamćenje, te da ona može biti posljedica loše prehrane bogate ultra-prerađenom hranom, šećerom i nezdravim mastima. Također znamo da određene namirnice mogu smanjiti upalu i stoga dulje održavati naš mozak u dobrom stanju", objasnio je stručnjak. Detaljno je opisao navike i namirnice koje je uključio u svoju prehranu, kao i one koje izbjegava, da bi zaštitio svoje kognitivno zdravlje. Objasnio je da pridržavanje prehrane zdrave za mozak može smanjiti rizik od Alzheimerove bolesti za 53 posto.

Orašasti plodovi i riba: Spector je objasnio da je uključivanje više orašastih plodova i sjemenki u prehranu dobar početak. "Orašasti plodovi i sjemenke su protuupalni, što znači da podržavaju naše crijevne mikrobe da proizvode kemikalije koje djeluju s našim imunološkim sustavom da bi smanjile upalu u mozgu", objasnio je. Osim toga, izvrstan su izvor omega-3, hranjive tvari poznate po svojim blagodatima za zdravlje mozga.

"Studije su povezale unos dovoljno omega-3 masnih kiselina sa sporijim stopama kognitivnog pada i manjim rizikom od demencije. Posebno je važno unositi dovoljno omega-3 masnih kiselina kako starite jer se vaš mozak treba više obnavljati", rekao je Spector. Riba, uključujući losos, skušu, inćune, sardine i haringu, također je bogata omega-3 masnim kiselinama. Školjkaši su još jedna korisna opcija i održiviji su. Međutim, Spector je upozorio da se ne oslanjate na dodatke prehrani s omega-3 masnim kiselinama osim ako to nije neophodno. "Unos dovoljne količine iz prehrane je puno bolji", savjetovao je.

Uvrstite biljke u prehranu: Također je istaknuo važnost vlakana u borbi protiv demencije. To je zato što se određene masne kiseline, za koje je dokazano da smanjuju rizik od demencije, proizvode kada crijeva razgrađuju vlakna. Da biste maksimizirali unos vlakana, preporučio je da ciljate na 30 biljaka tjedno. Iako se to može činiti izazovnim, pojasnio je da se to ne odnosi samo na voće i povrće.

Biljke obuhvaćaju mahunarke, cjelovite žitarice, začinsko bilje i začine. "Kada u prehrani imate bogatu raznolikost biljaka, tada one smiruju sve u mozgu. Također su bogate mineralima i hranjivim tvarima koje mozak treba. Kako starite, može se činiti teškim uključiti novu hranu u prehranu. Ali baš kao što je važno istezanje mozga, ključno je i istezanje crijevnih mikroba i učenje uživanja u novoj hrani", rekao je Spector. Jednostavan način za povećanje unosa biljaka jest težiti što većoj količini boja i raznolikosti na tanjuru.

Smanjite unos šećera i ultra-prerađene hrane: Dok određene namirnice smanjuju upalu u tijelu, druge mogu izazvati suprotnu reakciju. To uključuje hranu prepunu šećera i onu klasificiranu kao ultra-prerađenu. "Istraživanje je pokazalo da hrana s visokim udjelom zasićenih masti i rafiniranih šećera uzrokuje više upala nakon obroka. To uključuje ultra-prerađenu hranu jer, osim što ima malo vlakana, sadrži nezdrave masti i vjerojatnije je da će imati visok udio rafiniranih ugljikohidrata i dodanog šećera", objasnio je Spector. Ako ste osoba koja često konzumira grickalice i uživa u slanoj hrani poput čipsa, Spector je predložio da ih zamijenite alternativama poput čipsa s maslinovim uljem, miješanih orašastih plodova i maslina ili kikirikija.

Povremeno konzumirajte alkohol: Alkohol predstavlja sličnu prijetnju zdravlju mozga kao šećer i ultra-prerađena hrana kada je u pitanju rizik od demencije. Spector je upozorio da se ne prekoračuje tjedni limit od 14 jedinica (što je ekvivalentno otprilike šest srednjih čaša vina) koji preporučuje Nacionalna zdravstvena služba Ujedinjenog Kraljevstva (NHS). Za optimalno zdravlje mozga i smanjeni rizik od demencije, konzumiranje manje količine alkohola je idealno.

"Međutim, ako radije popijete piće ili dva kada ste vani, mislim da je to u redu. Da, postoje rizici od pijenja alkohola, ali povremeno konzumiranje čaše vina s prijateljima uravnotežen je način pristupa pijenju", objasnio je stručnjak. Gdje je to moguće, razmislite o alternativama poput piva s niskim udjelom alkohola ili kombuche koja je dobra za crijeva.