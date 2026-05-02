Znanstvenici otkrili dvije navike koje pomažu u mršavljenju: Kile se samo tope

Rezultati znanstvenog istraživanja, objavljenog u časopisu International Journal of Behavioural Nutrition and Physical Activity, pokazali su da bi dvije prehrambene navike mogle znatno utjecati na vašu tjelesnu masu. Naime, osobe koje su sudjelovale u istraživanju imale su niži indeks tjelesne mase, a pridržavale su se ova dva jednostavna pravila. Naravno, svima je jasno da količina hrane utječe na našu tjelesnu masu, ali važno je i vrijeme obroka.

Sigurno ste čuli da ne biste trebali preskakati doručak ili jesti prije spavanja, no jeste li znali zašto je to tako? Istraživački tim iz Barcelona Institute for Global Health proveo je istraživanje na više od 7.000 odraslih osoba u dobi od 40 do 65 godina. Podaci su pokazali da su u razdoblju od pet godina ispitanici koji su prakticirali raniji doručak i raniju večeru češće imali niži BMI, prenosi The Mirror.

Znanstvenica Luciana Pons-Muzzo izjavila je kako ovi rezultati sugeriraju da produljenje noćnog posta, odnosno veći razmak između večere i doručka, može pomoći u održavanju zdrave tjelesne mase. „Smatramo da je to zato što je ranije uzimanje hrane usklađenije s cirkadijalnim ritmom, što omogućuje bolje sagorijevanje kalorija i regulaciju apetita.“ Postoji više načina prakticiranja tzv. povremenog posta (intermittent fasting), a ova studija odnosi se na noćni post. Iako noćni post ima određene prednosti, istraživanje je pokazalo da povremeni post tijekom dana, koji uključuje preskakanje obroka, posebno doručka, nije učinkovit za dugoročno mršavljenje.

„Primijetili smo da kod skupine muškaraca koji prakticiraju povremeni post preskakanjem doručka ova navika nije imala utjecaj na tjelesnu težinu. Druge studije također pokazuju da ova metoda nije učinkovitija od smanjenja kalorijskog unosa kada je riječ o dugoročnom mršavljenju“, istaknula je Camilla Lassala.

Kako bi se donijeli precizni zaključci, znanstvenice naglašavaju da su potrebna dodatna istraživanja. Ne preporučuje se uvoditi promjene u prehrani bez savjetovanja s liječnikom ili nutricionistom, no postoje opći savjeti za sigurno mršavljenje, a oni ne uključuju restriktivne dijete i preskakanje obroka.

Poliklinika Adarta na svojim stranicama ističe da je najvažnije postaviti realne ciljeve. Pretjerani pad tjelesne težine često nećete moći održati na zdrav način, a nerijetko dolazi i do toga da osobe, nakon perioda intenzivne dijete, opet počnu s unosom veće količine kalorija te vrate prethodnu kilažu. Optimalan gubitak je od 0,5 do 1 kg tjedno, a sve iznad toga moglo bi ugroziti vaše dugoročne rezultate i zdravlje. Dakle, iako su potrebna dodatna istraživanja da bi se utvrdio točan utjecaj ove rutine, čini se da bi vrijeme obroka, posebno ranije jedenje i dulji noćni post, moglo igrati ulogu u održavanju zdrave tjelesne težine.