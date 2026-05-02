Nakon kaosa, Merkur u Biku donosi novac i mir – evo kako to iskoristiti!
Subota donosi osjetnu promjenu energije nakon intenzivnog punog Mjeseca u Škorpionu. Merkur, planet komunikacije i razmišljanja, ulazi u prizemljeni znak Bika, usmjeravajući nas prema strpljenju, stabilnosti i promišljenim odlukama koje će oblikovati naredni period.
Ovan, vaša vatrena energija sada dobiva praktičan smjer. Merkur ulazi u vaše polje financija, potičući vas da preispitate budžet i razmislite o novim načinima zarade. Ovo je savršen dan da hrabre ideje pretvorite u profitabilan plan. U ljubavnim odnosima osjetit ćete potrebu za većom jasnoćom, a iskren razgovor s partnerom donijet će olakšanje i ojačati povjerenje. Na poslu se od vas traži više odgovornosti, a vaša sposobnost da djelujete promišljeno bit će ključna za uspjeh.
Bik, ovo je vaš dan jer Merkur ulazi upravo u vaš znak. Vaša komunikacija postaje jasna, uvjerljiva i šarmantna, što vam daje prednost u pregovorima i važnim razgovorima. Zračit ćete samopouzdanjem koje će privući pozitivnu pažnju okoline. Pravo je vrijeme da izrazite svoje potrebe i želje, kako na osobnom tako i na profesionalnom planu. U ljubavi ćete uživati u malim znacima pažnje, a partner će cijeniti vašu prizemljenu i stabilnu energiju.
Blizanci, vaš vladar Merkur ulazi u polje introspekcije, pozivajući vas na tišinu i povlačenje. Ovo je dan za promišljanje, vođenje dnevnika i planiranje iza scene. Umjesto da žurite u akciju, iskoristite ovaj period za obradu nedavnih događaja i povezivanje sa svojom intuicijom. Možda ćete razmišljati o ponudi za neki online projekt ili suradnju s inozemstvom, ali nemojte donositi konačnu odluku. Prikupite informacije i pustite da se stvari slegnu.
Rak, fokus se prebacuje na vaše društvene krugove i dugoročne ciljeve. Prizemljeni razgovori s prijateljima mogu vam donijeti novu perspektivu i osjećaj sigurnosti. Timski rad i suradnja danas su ključni, jer kroz podršku drugih možete ostvariti više nego sami. U financijama je moguć neočekivani trošak vezan za dom, stoga budite oprezni. U ljubavi se odnos produbljuje kroz iskrene razgovore o zajedničkoj budućnosti.
Lav, vaša karijera dolazi u prvi plan. S Merkurom u vašem polju statusa i profesije, ovo je idealan dan za važne poslovne razgovore, pregovore o povišici ili predstavljanje svojih ideja nadređenima. Vaš nastup bit će samouvjeren i stabilan, što će ostaviti snažan dojam. Pripazite na ego i moguće skrivene namjere kolega. Partner će vas vidjeti u najboljem svjetlu, ponosan na vaše ambicije i uspjehe.
Djevica, vaš vladar Merkur ulazi u vaše polje putovanja, učenja i širenja vidika. Osjetit ćete olakšanje jer stvari napokon dobivaju smisao i strukturu. Ovo je savršen dan za praktično planiranje putovanja, upisivanje tečaja ili rješavanje papirologije koju ste odgađali. Razmislite o načinu na koji komunicirate sami sa sobom; malo više blagosti može promijeniti vaš doživljaj stvarnosti.
Vaga, nakon turbulentnog razdoblja, napokon osjećate povratak ravnoteže. Dan je u znaku financija, posebno onih koje dijelite s drugima. Vrijeme je za ozbiljne i praktične razgovore o dugovima, investicijama ili zajedničkom budžetu. U odnosima tražite stabilnost i odanost, jer vas površne interakcije više ne zanimaju. Vaša sposobnost da pronađete kompromis bit će od velike koristi.
Škorpion, nakon intenzivnog punog Mjeseca u vašem znaku, astrološka zbivanja ovog tjedna donose smirenje. Ulazak Merkura u vaše polje partnerstva poziva na mirnu, stabilnu i iskrenu komunikaciju. Ovo je idealan dan da sve ono što je isplivalo na površinu sada raspravite na racionalan način. Rješavanje nesporazuma i izgradnja povjerenja kroz praktične geste bit će prioritet.
Strijelac, vaša avanturistička priroda sada se usmjerava na svakodnevni život. Merkur u vašem polju zdravlja i rutine potiče vas da organizirate svoj raspored, uvedete zdravije navike i poboljšate radnu učinkovitost. Mali, ali dosljedni koraci donijet će najbolje rezultate. Unesite osjećaj svrhe i pripadnosti u svoje dnevne aktivnosti kako biste pronašli dublje zadovoljstvo.
Jarac, kreativnost i romantika dobivaju praktičnu notu. Merkur ulazi u vaše polje ljubavi i samoizražavanja, potičući vas da svoju naklonost pokažete na opipljiv, prizemljen način. Ovo je odličan dan za planiranje kreativnih projekata ili romantičnog izlaska koji je istovremeno ugodan i smislen. Vaša zrelost i odgovornost u ljubavi sada dolaze do punog izražaja.
Vodenjak, fokus se seli na dom i obitelj. Pred vama je dan stvoren za praktične razgovore s ukućanima, planiranje uređenja doma ili jednostavno uživanje u osjećaju sigurnosti koji vam pruža vaš osobni prostor. Moguće je da ćete donijeti važne financijske odluke vezane za nekretnine. Komunikacija je ključ za rješavanje bilo kakve napetosti i vraćanje sklada.
Ribe, vaše misli postaju bistrije i konkretnije. S Merkurom u vašem polju komunikacije, ovo je izvrstan dan za pisanje, učenje nove vještine, važne razgovore ili povezivanje s braćom, sestrama i susjedima. Važno je da postavite jasne granice na poslu kako biste izbjegli nesporazume. Zamijenite stare navike koje vam ne služe novim, njegujućim ritualima.