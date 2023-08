Zaručnik je ostavio na vjenčanju i vratio se bivšoj: 'Sada se želi ponovno naći sa mnom'

Biti ostavljen pred oltarom svačija je najgora noćna mora. Nakon što su prošle godine planiranja, organiziranja svakog najsitnijeg detalja kao i uzbuđenja koje se spremalo za veliki dan - čini se kao nešto što se može dogoditi samo u filmovima ili sapunici. Ali, za jednu nevjestu slomljenog srca ova noćna mora postala je stvarnost kada je saznala da je njezin budući suprug pobjegao sa svojom bivšom djevojkom, samo da bi se on dvije godine kasnije pokušao naći s njom kako bi razgovarali o tome što se dogodilo, prenosi Mirror.

Prešavši pola svijeta kako bi započela novi život, 29-godišnja žena je ispričala da je nastavila dalje i živi svoj život daleko od bilo kakve veze sa svojim starim životom, pa je ostala u nevjerici kada je primila poruku od odbjeglog mladoženje koji želi izgladiti situaciju. Tražeći savjet na internetu i pitajući što drugi misle o njezinoj situaciji i što bi trebala učiniti, podijelila je objavu na Redditu.

VEZANI ČLANCI:

Prelivši svoju iskrenu priču u objavu, napisala je: 'Moj bivši zaručnik Derek nestao je na jutro našeg vjenčanja prije dvije godine, izbjegavajući sve pokušaje da dođem do njega. Bilo je to razarajuće, apsolutno parajuće za dušu, vjenčanje se pretvorilo u zabavu za odvraćanje pažnje od boli koju mi je nanio'.

'Poslije sam se vratila u naš stan i spavala na podu kupaonice u vjenčanici. Bio je to prilično ružan prizor, da budem iskrena', priznala je, 'Njegova majka je na kraju došla u stan kad me uplakana obavijestila da je Derek pobjegao s bivšom jer su se očito ponovno zbližili tjedan dana prije vjenčanja i on jednostavno nije mogao proći kroz to. Umjesto toga odlučio je obnoviti vezu s bivšom. Njegova je obitelj bila užasnuta, čula sam se s njim tek tri mjeseca nakon što je otišao. Nazvao me, ispričao se i potom otkrio da je njegova bivša skrivala dijete od njega i da je želio biti s njima. To je uglavnom sve što je rečeno, zapravo nisam puno rekla, mislim da sam samo rekla 'zdravo'.

'Cijela situacija ostavila me u šoku, jednostavno mi više nije bilo stalo. Srećom, iako su moji prijatelji bili i još uvijek su uz mene, kroz sve ovo, ohrabrili su me da potražim terapiju i radim na izlječenju. Što ću i učiniti da budem iskrena, bilo je užasno teško, ali nakon godinu dana ponovno sam se osjećala svojom', rekla je.

Nakon što je uspjela vratiti svoj život na pravi put i preselila se u Ujedinjeno Kraljevstvo, posljednje što je očekivala bila je poruka od bivšeg - ovaj put joj je rekao da je u Ujedinjenom Kraljevstvu i da joj treba 'nešto reći' na što je pitala ostale korisnike ako bi to bila dobra ideja. U objavi je detaljno opisala: 'Nakon cijelog ovog debakla i kasnijeg samousavršavanja i ponovne izgradnje preselila sam se u UK (izvorno iz Australije) zbog promjene okruženja. Sinoć sam dobila poruku na Instagramu, bio je to Derek'.

VEZANI ČLANCI:

'Napisao je: 'Hej, čuo sam da si se preselila u Wales, to je tako cool, putujem u Cardiff krajem srpnja. Duboko mi je žao zbog svega i želim razgovarati o tome što se dogodilo prije vjenčanja. Nadam se da te ne opterećujem, javi mi ako želiš razgovarati za ručkom'. Prvo, nemam pojma tko mu je rekao za moju selidbu. Drugo, ne znam trebam li razgovarati s njim, ali isto tako ne želim odbiti pa da samo požalim svoju odluku. O čemu bih trebala razmisliti prije nego što donesem odluku? Bi li bilo mudro odbiti ili bih mu trebala udovoljiti i poslušati njegove 'razloge'?, pita se ova žena.

Ljudi su brzo dali svoje mišljenje o situaciji, a jedan korisnik je rekao: 'Ovo je sjajan slučaj u kojem bi njezin bivši pobrao puno više simpatija da je komunicirao. Sve što je trebao učiniti bilo je reći 'Upravo sam saznao da je moja bivša godinama skrivala dijete od mene, trebamo odgoditi vjenčanje dok ovo ne riješim'. Bum, nada u vezu je ostala živa', dok je drugi dodao: 'Nije uopće opravdano, ali situacija se pokazala kompliciranom. Tip je imao lošu komunikaciju jer joj je mogao reći o novopronađenim informacijama i pustiti je da odluči što će sljedeće učiniti'.

Djevojka o bivšem dečku: 'Bio je toliko škrt da mi je naplatio boravak kod njegovih roditelja!'