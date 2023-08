Zaručili su se nakon samo šest dana veze i začeli dijete nakon dva mjeseca: 'Osjetili smo povezanost'

Par koji se zaručio nakon šest dana poznanstva i dva mjeseca kasnije začeli dijete kažu da su kritičarima pokazali da nisu u pravu. Jenny Koos (36) i Lovemark Boadu (44) upoznali su se na zabavi 9. srpnja 2021. Par je rekao da su bili 'privučeni' jedno drugim i da su znali da su si suđeni te su do kraja noći razgovarali o želji da imaju zajedničko dijete. Šest dana kasnije pronašli su prstenje u jednoj od Jennynih ladica i odlučili se zaručiti, prenosi Metro.

Jenny, edukatorica za svijest o plodnosti, iz Malmöa u Švedskoj, rekla je: 'Njegovo lice bilo je prvo lice koje sam vidjela. Baš me privukao. Pričali smo, pa plesali i tada više ništa nije postojalo. Upoznali smo međusobno našu djecu i napravili obitelj nekoliko tjedana nakon upoznavanja. Možda se čini ludim, ali imali smo sve te zajedničke prijatelje koji su jamčili za nas. Nije to bio slučajni stranac'.

U međuvremenu, Lovemark, koji je učitelj, rekao je da se osjeća potpuno isto. Objasnio je: 'Pomislio sam: 'Wow, tko je to?' Bila je to dublja veza na prvi pogled. Znala sam da je ona ta'. Par je znao da želi zajedničko dijete i počeo je pokušavati nakon samo dva tjedna veze. Nakon dva spontana pobačaja, uspjeli su začeti dijete samo dva mjeseca nakon upoznavanja.

Rečeno im je da njihova beba ima sindrom heterotaksije na 20-tjednom pregledu – rijedak sindrom gdje organi u prsima i abdomenu imaju abnormalnosti ili su u različitim položajima. No, par je rekao da su brige oko toga poboljšale njihovu vezu i njihova je djevojčica rođena potpuno zdrava 7. lipnja 2022.

I Jenny i Lovemark prošli su kroz razvod prije nego što su se našli i imaju četvero djece iz prethodnih veza – u dobi od šest, devet, 10 i 13 godina. Oboje su radili na 'osobnom razvoju' i znali su da se ne žele upuštati u bilo što komplicirano. Nakon upoznavanja, par je proveo noć razgovarajući i plešući zajedno – pokrivajući sve teme i na kraju se pozabavivši time da su oboje slobodni.

'Razgovarali smo o svemu te večeri', objasnila je Jenny, 'Stvarno smo sve prošli. Financijski aspekti, povijest, raskidi. Nakon što smo imali sve te važne razgovore, samo sam mu rekla 'Samo ću ti podariti dijete', a on je rekao 'da, hoćeš'. Ovo je za cijeli život. To je bilo to'. Jenny je upoznala Lovemarkovu obitelj tri dana kasnije, a on je upoznao njezine rođake dva tjedna kasnije, kada su se vratili s odmora.

Par je doznao da je Jenny trudna u rujnu 2021. – no nakon dijagnoze heterotaksijskog sindroma morali su odlučiti hoće li prekinuti trudnoću ili ne. Odlučili su nastaviti odlaziti na skenove svaki tjedan do kraja trudnoće, ali nisu znali kako će to utjecati na nju do poroda. Jenny je rekla: 'Bili su prilično grubi i strašni u vezi s tim. Bili smo jako zabrinuti za nju. To je još produbilo odnos. Čudom sve je dobro prošlo'.

Njihova kći rođena je 7. lipnja 2022. i provela je mjesec dana u neonatalnoj bolnici dok su radili pretrage kako bi provjerili je li dobro. 'Ona je dijete ljubavi', rekla je Jenny, 'Punom parom krenuli smo u roditeljstvo. Bilo je vrlo intenzivno. To je vrlo blaženo stanje'. Roditelji kažu da 'nisu imali priliku' pripremiti svadbu, ali se nadaju da će imati pravo veliko vjenčanje u sljedećih nekoliko godina. 'Vjenčali smo se na dan kad smo je odlučili zadržati', istaknula je, 'Nema ceremonije koja bi mogla biti veća od nas'.

Njihova obitelj i prijatelji uglavnom su podržavali vezu - budući da par ima puno zajedničkih prijatelja koji su mogli vidjeti njihovu povezanost. Lovemark je rekao: 'Neki su ljudi pitali 'jesi li siguran?' Ali, vidjeli su kako se ponašam'. Konačno, Jenny smatra da oni mogu pokazati ljudima da je sve moguće. 'Sreću i ljubav ne treba brusiti', dodala je, ‘To nije sreća. Sreća je što smo se sreli, ali puno smo radili na sebi da bismo došli ovdje'.

