'Započela sam aferu sa svojom sverkvom i sada se bojim da će moj suprug sve saznat'

- Imam strastvenu aferu sa svojom svekrvom i bojim se da će moj suprug to saznati. Prošle smo se godine on i ja preselili k njegovim roditeljima kako bismo bili zajedno u karanteni i oni bi mogli pomoći oko djece - napisala je jedna žena za The Sun.

Uvijek je bila u dobrom odnosu sa svojom svekrvom i mogla je otvoreno pričati s njom pa kada joj je svekrva priznala da je homoseksualka, ostala je iznenađena. Tada ju je poljubila i tako je započela njihova afera. Njezini osjećaji prema svekrvi sada rastu i ona se pita kako da odabere s kim želi biti.

- Znate da će vaš muž saznati i da će to uništiti ne samo vaš odnos s njim, već i odnos s majkom i cijelom vašom obitelji. Bit će shrvan što su ga dvije osobe koje voli i u koje ima najviše povjerenja na svijetu iznevjerile. Njegova se majka možda obraćala vama radi utjehe, ali ohrabrite je da nađe podršku negdje drugdje. Zaista mislite da vaša veza ima budućnost? Ako ne, možda je najbolje prestati sada - odgovorila joj je Deidre.

