Zanimljivo otkriće: Ova hrana mogla bi dovesti muškarce do problema u spavaćoj sobi

Muškarci koji žele poboljšati svoj ljubavni život možda bi trebali razmisliti o smanjenju unosa ljutih namirnica. Novo istraživanje pokazalo je da konzumacija začinjene hrane može negativno utjecati na mušku spolnu moć. Studija je otkrila da muškarci koji jedu začinjenu hranu tri ili više puta tjedno imaju gotovo tri puta veću vjerojatnost da će se suočiti s problemima s erekcijom, piše Daily Mail.

Istraživači s Urološkog odjela Sveučilišta Južne Kine ističu: ‘Naša studija ukazuje na to da redovita konzumacija začinjene hrane može povećati rizik od erektilne disfunkcije, osobito među muškarcima koji ne puše. Što češće jedu začinjenu hranu, veća je vjerojatnost za ozbiljnu erektilnu disfunkciju. Možda bi bilo potrebno prilagoditi prehranu muškaraca koji pate od ED-a kako bi se uzeo u obzir utjecaj začinjene hrane’.

Procjenjuje se da više od polovice muškaraca u dobi od 40 do 70 godina ima neki oblik erektilne disfunkcije. Uzroci mogu uključivati stariju dob, pušenje, oštećenje živaca i kronična stanja kao što su bolesti srca i dijabetes.

Nova studija, objavljena u časopisu Translational Andrology and Urology, istraživala je utjecaj prehrane i navika pušenja na približno 400 muškaraca, s i bez ED-a. Ispitanici su ispunili detaljne upitnike o svojoj prehrani i načinu života te su im procijenjeni simptomi erektilne disfunkcije, kao i njihov utjecaj na odnose, zdravlje i psihološko stanje.

Rezultati su pokazali da konzumacija začinjene hrane više od tri puta tjedno povećava rizik od erektilne disfunkcije za 2,58 puta kod nepušača. Kod pušača koji jedu začinjenu hranu nije pronađen dodatni rizik, vjerojatno zato što samo pušenje već povećava rizik od ED-a, maskirajući moguće prehrambene učinke.

Obratite pažnju na njih: Ovo je šest znakova da vaš seksualni život baš i nije najbolji!

Nije posve jasno zašto začinjena hrana može imati ovakav učinak, no rezultati sugeriraju da veća konzumacija začinjene hrane snižava razinu testosterona. Muškarci koji jedu začinjenu hranu svaki dan imali su otprilike 12 posto niže razine testosterona od onih koji ne jedu.

Studija je također otkrila da češća konzumacija začinjene hrane može povećati rizik od problema u braku. Muškarci koji redovito jedu začinjenu hranu postigli su više rezultate na upitnicima koji su mjerili probleme u vezi, što ukazuje na moguće izazove u odnosima.

Istraživači nagađaju da bi to moglo biti povezano s razdražljivošću koju izaziva redovita konzumacija ljutih namirnica: ‘Muškarci koji često jedu jako ljutu hranu mogu razviti razdražljiv karakter, sklon svađama i neskladnim obiteljskim odnosima’.

Komentirajući istraživanje, profesor Raj Persad, urolog iz Bristola, istaknuo je: ‘Ovo je zanimljiva promatračka studija. Postoji nekoliko mogućih objašnjenja za ove nalaze. Jedno je da ljudi koji jedu više začinjene hrane mogu imati veću sklonost dijabetesu ili visokom BMI-ju, što su oba faktora povezana s erektilnom disfunkcijom. Studija bi mogla pokazati važnost cjelovitog pristupa u liječenju erektilne disfunkcije. Uz upotrebu lijekova, liječnici bi trebali razmotriti i eliminaciju štetnih čimbenika kao što su pušenje i visok unos začinjene hrane’.

Nesretan je u braku jer se supruga ne želi seksati i s drugim muškarcima: "To me najviše pali"