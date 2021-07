'Zaljubljena sam u dva muškarca - oca mog djeteta i jednog kojeg sam upoznala putem interneta'

Anonimna 36-godišnjakinja u vezi je s 32-godišnjim muškarcem, s njim je prohodala nakon što je prekinula vezu s dvije godine starijim partnerom s kojim ima sina starog 4 godine.



Bivši joj je rekao da ne želi ozbiljnu vezu, ali nakon što je počela novi odnos postao je ljubomoran i rekao joj da želi probati ponovno.



"Moli me da se uselimo zajedno i tvrdi da je pogriješio. Otac je mog djeteta i imati obitelj ponovno bilo bi predivno, ali ne mogu ostaviti sadašnjeg partnera. Lijepo mi je s njim, nasmijava me, voli... Trenutno spavam s obojicom - bivši misli da ću ovog ostaviti, a sadašnji nema pojma da ga varam", napisala je savjetnici Deidre, svjesna da neće moći održati dva odnosa i da nije uredu to što radi.



"Osjećam veliki pritisak, moram se odlučiti, ali ne znam tko je pravi za mene."

Deidre joj je ukazala na to da ju je bivši počeo opsjedati kada je shvatio da je krenula dalje, ali nisu riješili probleme iz prošlosti koji bi se mogli javiti čim se ponovno spoje. "Rastanete li se ponovno, sin bi mogao patiti. Također, prekratko si s novim dečkom da shvatiš je li pravi ili ne, ali zaslužuje priliku. Nije uredu to što radiš, pokušaj otići kod psihologa i donijeti odluku."

