Zaboravite na skupa sredstva: Uklonite mrlje s kauča pomoću poklopca od tave i dva sastojka

Mrlje na kauču jedan su od onih kućnih problema koji se gotovo uvijek pojave u najgorem mogućem trenutku. Bilo da je riječ o prolivenom piću tijekom druženja, ostacima hrane, dječjim nestašlucima ili blatnim šapama kućnih ljubimaca, kauč vrlo brzo može izgubiti svoj uredan izgled. S obzirom na to da je on često središte dnevnog boravka, svaka mrlja odmah upada u oči, no dobra vijest je da se mnoge mogu ukloniti jednostavnije nego što mislite.

Jedna metoda uključuje korištenje dva sastojka i poklopac od tave. Savjet se pojavio na opsežnom popisu od 77 kućnih trikova koji je sastavila spisateljica Eleanor Cording-Booth, a koja je ranije ove godine krenula u potragu za praktičnim trikovima za kućanstvo koje je možda dosad propuštala. Dao bi si pomogla u potrazi, Cording-Booth je postavila pitanje svojim pratiteljima na Instagramu i ubrzo bila zatrpana korisnim odgovorima, pri čemu je spisateljica primijetila da je bijeli ocat imao "glavnu ulogu". Jedan od neobičnijih prijedloga uključivao je mješavinu od dva sastojka i poklopac od tave za uklanjanje tvrdokornih mrlja s kauča.

"Za jednostavno čišćenje tkanine na kauču, omotajte čistu krpu oko poklopca od tave i učvrstite je za ručku. Pomiješajte deterdžent za rublje s vodom i umočite krpu na poklopcu u tu mješavinu", napisala je Cording-Boot hu časopisu "House & Garden". Ipak, vrijedi napomenuti da pri čišćenju tapeciranih sofa trebate biti oprezni jer različite oznake za održavanje određuju najbolju metodu čišćenja, upozorila je tvrtka za namještaj Furniture Instore.

Podijelili su i alternativnu tehniku koja također koristi deterdžent za rublje, ali naglasili su da se smije primjenjivati isključivo na sofama s oznakom W ili WS. Te oznake znače da su dopuštena sredstva na bazi vode, odnosno kombinacija sredstava na bazi vode i otapala. Metoda zahtijeva samo žličicu blagog deterdženta za posuđe ili deterdženta za rublje za upotrebu na osjetljivima tkaninama, 250 mililitara tople destilirane vode, krpe od mikrovlakana i, ako želite, bočicu s raspršivačem.

Najprije pomiješajte sapun i vodu da biste dobili pjenu, zatim je lagano nanesite na krpu i nježno tapkajte mrlju, pazeći da krenete od rubova prema sredini. Nakon toga čistom krpom upijte i uklonite ostatke smjese. Također je predloženo korištenje treće krpe za uklanjanje preostale vlage, a zatim pustite da se kauč osuši.