Za one koji ne žele dlake posvuda: Ovih 5 pasmina pasa se ne linjaju i gotovo uopće ne smrde

Profesionalni trener pasa Casey Ray, koji iza sebe ima gotovo 30 godina iskustva u radu sa psima, otkrio je listu pet pasmina idealnih za sve koji žele ljubimca bez pretjeranog linjanja i neugodnih mirisa. Iako su psi nezaobilazni članovi mnogih obitelji i donose ogromnu radost, važno je dobro istražiti pasminu prije udomljavanja – osobito ako vam je čistoća u domu visoko na listi prioriteta.

5. Šnaucer: Šnauceri, dostupni u tri veličine, poznati su po svojoj pametnoj i odanoj naravi – kao i po brkovima koji ih čine prepoznatljivima. Ray ih opisuje kao "fantastične": nemaju puno masnoće u dlaci, što znači vrlo malo linjanja i gotovo nikakav miris.

4. Maltezer: Maltezeri su mali, prijateljski nastrojeni i vrlo privrženi psi. Budući da su hipoalergeni, ne linjaju se – ili se linjaju tek minimalno. Ray ih opisuje kao pse s “nula smrada, nula mirisa”, zahvaljujući nedostatku viška masnoće u koži.

3. Portugalski vodeni pas: Ova inteligentna, poslušna i energična pasmina poznata je po svojoj ljubavi prema vodi. Ray ju opisuje kao jednu od svojih najdražih. Njihova vodootporna dlaka sprječava zadržavanje neugodnih mirisa, a uz redovito održavanje mogu biti savršeni kućni ljubimci za aktivne obitelji.

2. Kovrčavi bišon: Bišoni su razigrani, nježni i vrlo privrženi psi sa svojom karakterističnom bijelom “pahuljastom” dlakom. Ray ističe da imaju samo laganu količinu prirodnih ulja u dlaci, što znači da gotovo uopće ne smrde. Uz redovito četkanje – spremni su za izlazak!

1. Pudla: Na vrhu liste nalazi se – pudla. Smatraju se jednom od najinteligentnijih pasmina na svijetu, a njihove guste kovrče gotovo se ne linjaju. Osim što imaju izuzetno slab miris, pudle su i iznimno trenirajuće te dolaze u više veličina. Ray zaključuje: “Nitko ni ne zna da je pas u kući ako je dobro odgojen – a to bi trebao biti cilj svakog vlasnika”.

Kako smanjiti miris psa? Ray naglašava da bez obzira na pasminu, prehrana igra ključnu ulogu u tome koliko pas ima mirisa. Osim toga, pravilna dresura i rana socijalizacija ključne su za ponašanje psa i smanjenje stresa koji može voditi nepoželjnim navikama.