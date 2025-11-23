Idealne za zaposlene vlasnike: Ovo je top 10 'lijenih' pasmina pasa koje zahtijevaju najmanje šetnje
Postoje pasmine pasa koje su prirodno mirnije i ne zahtijevaju puno šetnji ni intenzivnih aktivnosti. Dok neki psi uživaju u dugim trčanjima i neprekidnoj igri, drugima više odgovara opušten tempo i kraće šetnje. Upravo su takvi psi idealan izbor za ljude koji vode užurban život ili preferiraju mirniji način svakodnevice. Axelom Lagercrantz, stručnjakom za kućne ljubimce, je podijelio 10 pasmina kojima je potrebno najmanje šetnje da bi bile sretne i zdrave, piše Daily Express. "Svi psi trebaju vježbanje, čak i oni koji su poznati kao lijeni. No, postoje i oni psi kojima su potrebni sati da bi se umorili, dok drugima sasvim dovoljno bude nekoliko kratkih, polusatnih šetnji po parku", objasnio je Lagercrantz.
10. Klamber španijel: Za početak, Lagercrantz je otkrio "manje poznatu" pasminu kojoj je potrebno malo vježbe. "Klamber španijel je mnogo rjeđa i manje poznata pasmina španijela, ali ako ste ga ikada vidjeli, vidjet ćete da je malo teže građe od standardnog španijela. Španijeli su općenito živahni psi, a iako klamber španijeli nisu potpuno neaktivni, ističu se po tome što im treba znatno manje vježbe nego većini drugih pasmina španijela. Oko sat vremena aktivnosti dnevno obično je sasvim dovoljno", objasnio je stručnjak. Prema portalu Pet MD, klamber španijeli poznati su po svom blagom i opuštenom temperamentu. Puni su ljubavi i odanosti te stvaraju snažnu povezanost sa svojom obitelji. Njihova mirna narav čini ih prilagodljivima različitim životnim uvjetima, a uz pravilnu socijalizaciju u štenećoj dobi, obično se dobro slažu i s djecom i s drugim kućnim ljubimcima.
9. Jorkširski terijer: Na devetom mjestu je jorkširski terijer. Unatoč tome što je pasmina terijera jedna od najenergičnijih pasa, to je ublaženo igračkim dijelom njihove pasmine. "Mogu brzo izbaciti svoju živahnost iz sustava i dovoljno je nekoliko polusatnih šetnji dnevno", objasnio je Lagercrantz. Stručnjaci za pse u Pooch and Mutt upozorili su da su ovi terijeri puni osobnosti unatoč svojoj maloj veličini. Ovi mali psi su hrabri, samouvjereni i neustrašivi, s avanturističkom crtom i daškom borbenosti koja život čini zanimljivim.
8. Mali engleski hrt: "Mali engleski hrt ili whippet je manji pas, vrlo sličan hrtu, ali u minijaturi. Obično sjede veći dio dana, sve dok mogu trčati punom brzinom pola sata nekoliko puta dnevno", podijelio je izvršni direktor Pets 4 Home. Ovi hrtovi su nježna i privržena pasmina, poznata po svojoj odanosti i jakim vezama sa svojim obiteljima. Obično se odlično slažu s djecom i dobro se slažu s drugim psima, što ih čini divnim suputnicima, izvijestili su Pooch i Mutt.
7. Irski vučji hrt: Prema Lagercrantzu, irskom vučjem hrtu treba manje vježbe nego što biste mislili. "Prilično su ekonomični što se tiče vježbe, vrlo brzo troše puno energije, a zatim su tihi i uživaju u drijemanju. Vučji hrtovi ne dosežu baš razinu lijenosti hrtova, ali su odmah iza", objasnio je. Za vlasnike koji traže krznenog prijatelja koji će se pridružiti njihovim obiteljima, irski vučji hrt je savršen izbor. Prema Napu, pas je nježni div poznat po svojoj slatkoj i prijateljskoj prirodi. Nevjerojatno su privrženi, ali iako vole obitelj, skloniji su biti rezerviraniji prema strancima.
6. Talijanski hrt: Zadržavajući se na obitelji hrtova, Lagercrantz je istaknuo da vrijedi posebno spomenuti talijanskog hrta koji dijeli mnoge osobine sa svojim višim rođacima. "Ima živahnu osobnost tijekom kratke igre i vole nalet sprinta na otvorenom. No, uglavnom preferira odmor i maženje, a njegove potrebe za tjelovježbom su skromne", dodao je.
5. Hrt: Nije iznenađenje da je hrt peti na ovom popisu. "Oni koji posjeduju hrtove vide nešto dalje od njihove slike aktivnog trkača, umjesto toga ih nazivaju najbržim 'ljenivcima' na svijetu. Ljudi pretpostavljaju da im trebaju sati tjelovježbe, ali zapravo im treba nekoliko kratkih šetnji dnevno i barem jedna prilika da ih se pusti s povodca za brzi nalet energije velike brzine", priznao je Lagercrantz.
4. Bullmastiff: Bullmastiff je velika i snažna pasmina, poznata po svojoj impresivnoj snazi i zaštitničkim instinktima. Unatoč impozantnom izgledu, izuzetno su mirni i imaju relativno niske potrebe za tjelovježbom. "Više vole spore, lagane šetnje i uživaju u opuštanju u vrtu ili dnevnoj sobi veći dio dana. Postoje i oni za koje se smatra da im je potrebno puno vježbe, ali im zapravo treba manje nego što njihov izgled govori", objasnio je stručnjak.
3. Chow Chow: "Chow Chow su posebna pasmina, poznata po svom velikom, pahuljastom krznu. Obično imaju prilično malo energije, uživaju u umjerenoj vježbi i laganim šetnjama. Sat ili nešto više vježbe dnevno obično je više nego dovoljno", komentirao je Lagercrantz. Unatoč nedostatku energije, ova pasmina treba provoditi puno vremena sa svojim vlasnikom da bi bila sretan. Pet Plan je savjetovao vlasnicima da ih pokušaju uključiti u sve što se događa u kući.
2. Čivava: Čivave možda jesu sitne, ali ostavljaju veliki dojam. Kao najmanja pasmina pasa na svijetu, poznate su po svojoj hrabroj osobnosti, živahnom duhu i dubokoj odanosti svojim vlasnicima. "Imaju živahnu i budnu prirodu, kao i razigran duh, ali njihove kratke noge znače da je čak i spora ljudska šetnja za njih kao brzo trčanje. Vole kratke, česte šetnje i nalete igre da bi se lako umorili", objasnio je Lagercrantz.
1. Engleski buldog: Engleski buldog zauzima prvo mjesto među pasminama pasa kojima je potrebno najmanje šetnje. "Engleski buldog, i francuski buldog, što se toga tiče, je prvi koji mi pada na pamet kao lijeni pas. Njihova čvrsta građa i prepoznatljivo kratko nosno lice ograničavaju njihovu sposobnost da izdrže dugotrajan ili intenzivan fizički napor. Više vole izležavanje nego trčanje i trebaju im samo kratke, lagane šetnje svaki dan", zaključio je stručnjak.