Vječita rasprava napokon riješena: Ovo je pravilan način stavljanja role WC papira na držač!

Brojne rasprave na internetu vode se oko toga koji je pravilan način postavljanja toalet papira na stalak. Neki tvrde da je pravilno staviti rolu tako da vam papir dolazi s prednje strane, a neki se pak slažu da je pravilno kada stoji sa stražnje strane. Iz tog razloga Jackie, osnivačica From The Inside-Out School of Etiquette, dala je odgovor na ovo 'vječno' postavljano pitanje, piše Mirror.

Valjci za toalet papir izumljeni su 1891. godine, i već otada traje rasprava kako treba pravilno objesiti rolu toaletnog papira na stalak.

Stručnjakinja Jackie potvrdila je kako se toaletni papir treba stavljati tako da ga možete dohvatiti s prednje strane. "Prvo, prikladnije je i tako ćete lakše doći do toaletnog papira umjesto da kopate negdje ispod. To vrijedi i za papirnate ručnike, ako vise sa zida. Ne samo da je to higijenski, nego i pogoduje održavanju odgovarajuće higijene, što je pravilan bonton", rekla je. Seth Wheeler, izumitelj toaletnog papira, se slaže s ovom tvrdnjom.

Naime, crteži koje je Wheeler 1891. godine napravio pokazuju role toaletnog papira koje vise s prednje strane, a ne stražnje. Iako Wheeler nije definitivno izjavio koji je pravilan način, može se slobodno reći da ilustracije govore same za sebe. Također, što se tiče bolje čistoće i ona govori u prilog tome da se toaletni papir treba staviti tako da visi s prednje strane.

"Vaše ruke rade svašta po kupaonici, a činjenica da toaletni papir visi s prednje strane znači da ćete manje dirati ostatak toaletnog papira i tako prenijeti bakterije", objasnila je Maker i dodala da kada stavite WC papir sa stražnje strane tako prenosite više bakterija jer stalno morate 'kopati' uokolo po papiru kako biste ga dosegnuli.

Ispostavlja se da je ova teorija čak i djelomično poduprta znanošću. Prema istraživanju Sveučilišta u Coloradu iz 2011. godine, 19 skupina bakterija pronađeno je na površinama kao što su ručke na vratima, slavine, posude za sapun, WC školjke, podovi i druga područja u testiranim zahodima. Iako se istraživanje ne odnosi direktno na toaletni papir, čini se da možemo pretpostaviti da papir nije imun na bakterije, a pogotovo ako netko petlja oko toalet papira kako bi ugrabio nekoliko listova u prostoru punom bakterija.

"Stavljanjem papira na prednju stranu, zapravo, na neki način sprečavate prijenos bakterija", potvrdila je Jackie. Ipak, naglasila ke da je ova rasprava više 'blesava' nego išta drugo. Usporedila ju je s tvrdnjom da li se poklopac WC školjke ostavlja podignut ili zaklopljen. Sve se to zapravo svodi na osobni izbor i preferenciju.

