Vitiligo joj je uništio samopouzdanje, ali uspjela ga je vratiti crtajući po sebi

Ash Soto s Floride prestala je odlaziti na plivanje i nije imala hrabrosti obući bikini nakon što ju je grupa djece podrugljivo pitala je li se tušira izbjeljivačem. Ova 24-godišnjakinja oboljela je od vitiliga, kožne bolesti gubitka pigmenta za koju nema lijeka. Prve simptome primjetila je na vratu kada je imala samo 12 godina. Odlazak u školu bio je tada prava noćna mora jer su ju djeca stalno gledala i dobacivala ružne riječi, prenosi Metro.co.uk.

Foto: Ash Soto

"Osjećala sam se bespomoćno kada su se 'mrlje' počele pojavljivati na laktovima i rukama. Povećavale su se, a djeca su se ponašala kao da sam zarazna - nazivali su me kravom."



Ash je izgubila krug prijatelja i ljudi su ju počeli izbjegavati. Iako živi u Orlandu gdje je uglavnom toplo, počela je nositi zimske kapute i kape kako bi prekrila kožu. "Nisam se više mogla prepoznati...", objašnjava. Nikada nije objavljivala fotografije lica, a onda je jednog dana odlučila to promijeniti. Skupila je samopouzdanja i hrabrosti i na Instagram počela stavljati slike i to u bikiniju. "Umorila sam se od negativnog pogleda na moju kožu, nisam htjela više biti tužna. Znala sam da mogu samu sebe podići, biti sigurna u sebe i nešto naučiti druge." Ash kaže da je bila jako nervozna oko objave fotografija u početku jer bi se prisjetila ružnih komentara djece, ali znala je da mora to napraviti.

Foto: Ash Soto

Bila je oduševljena pozitivnim komentarima i podrškom koju su joj ljudi pružili. "Javljali su mi se ljudi koji također imaju vitiligo i shvatila sam da nisam sama", rekla je.



Odlučila je otići korak dalje i biti kreativna - počela je crtati po svom tijelu. 'Flekice' ponekad obcrta ili im doda leptire, likove iz crtića... Što god joj padne napamet. Čak je otišla i s prijateljicom na bazen.



"Još uvijek ljudi zure u mene, a to samo vraća loša sjećanja iz djetinjstva. Naučiti voljeti sebe je zaista proces, kao i naučiti da si drugačiji. Sada, kada se pogledam u ogledalo, ne vidim više čudovište kao prije. Vidim posebnu osobu", zaključuje Ash.

Foto: Ash Soto