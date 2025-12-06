Izbjegavajte ih: Stručnjakinja otkrila pet riječi koje nikada ne smijete reći partneru neposredno prije seksa!

Lako je slučajno pogriješiti prije trenutka strasti, a posljednje što želite je prije seksa reći pogrešnu stvar koja bi mogla ubiti raspoloženje. Tako je jedna seksualna stručnjakinja otkrila što biste trebali izbjegavati reći prije seksa, piše Daily Star. Doktorica ljudske seksualnosti Emily Morse često dijeli svoje seksualne savjete na X-u, nekadašnjem Twitteru. Ali ovaj put podijelila je nekoliko savjeta na svojoj web stranici Sex With Emily. Tako ona tvrdi da izbjegavate izraz "Ja to ne želim raditi" prije nego što se spremate za vruće igrice s partnerom.

Također je podijelila alternativu. "Recimo da vas vaš partner pita 'hej, želiš li ikad probati analno?' a vi mu se nasmijete u lice. To je prilično siguran način da nekoga natjerate da se posrami svojih želja! Čak i ako se ne namjeravate upustiti u tu želju u skorije vrijeme. Ne morate reći da, ali možete reći ne bez da povrijedite njihove osjećaje."

Emily je tvrdila da bi parovi umjesto toga trebali reći: "Nisam siguran/na je li to za mene, ali reci mi više o tome zašto ti je tako uzbudljivo." Prema mišljenju stručnjakinje za seks, ovo je dobar način da pokažete brigu za partnerove osjećaje. Možda će vas njihovo objašnjenje jako napaliti. Također je rekla da je ovakav trenutak izvrsna prilika za "produbljivanje emocionalne intimnosti i povjerenja koje potiče seksualnu vezu".

Zaključila je: "Mogli biste čak napraviti korak dalje i reći: 'Iako još nisam za to, spreman/na sam ti pomoći da ovo doživiš'." Prethodno je Emily objasnila se seks ne radi o tome koliko dugo traje. "Radi se o međusobnoj privlačnosti, poznavanju toga što vas pali i želji da ugodite jedno drugome."