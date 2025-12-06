Mnogi su tijekom susret s bliskom smrti vidjeli tunel svjetlosti: Stručnjaci objasnili o čemu bi se moglo raditi

Mnogi ljudi koji su doživjeli kliničku smrt opisuju iznenađujuće slična iskustva, a jedno od najčešćih je upravo viđenje tunela svjetlosti. Taj se fenomen kroz desetljeća pojavljivao u bezbrojnim svjedočanstvima, bez obzira na dob, kulturu ili okolnosti u kojima je doživljen. Međutim, moglo bi postojati znanstveno objašnjenje za ovu viziju. Kako se pojedinac približava smrti, tako njegovo tijelo prolazi kroz brze promjene, uključujući pad vitalnih funkcija poput usporavanja otkucaja srca, što rezultira manjom količinom kisika koji cirkulira kroz tijelo i dopire do mozga.

Druge fizičke promjene mogu uključivati ​​pad tjelesne temperature i nepravilno ili plitko disanje. No, nisu samo udovi i organi ti koji prolaze kroz transformacije jer mozak također doživljava značajne promjene. Studija koju je provelo Sveučilište u Michiganu otkrila je da mozgovi umirućih ljudi pokazuju značajno povećanje aktivnosti. Istraživanje, u kojem su sudjelovala četiri pacijenta skinuta s aparata za održavanje života, otkrilo je da su dva mozga pokazala nalet aktivnosti neposredno prije smrti. Zanimljivo je da je uočena aktivnost podsjećala na procese koji se odvijaju tijekom svjesnog razmišljanja. Ovu aktivnost generiraju gama valovi, poznati i kao moždani valovi, a istraživači su primijetili tristo puta veće povećanje tih valova kod jednog od sudionika studije, piše Daily Express.

Jimo Borjigin, istraživačica sa Sveučilišta u Michiganu, sugerirala je da bi mogla postojati "prikrivena svijest" koja se budi neposredno prije smrti. Profesorica Borjigin objasnila je da se ljudi koji se bliže smrti mogu sjećati da su vidjeli ili čuli stvari ili da su imali izvantjelesno iskustvo ili percepciju kretanja kao da lete. "Mislim da smo potencijalno barem definirali ili otkrili minimalne anatomske korake do neuro-signatura prikrivene svijesti", rekla je.

U vezi sa serotoninom i halucinacijama, profesorica Borjigin osvrnula se na prethodnu studiju koju je provela na štakorima u laboratoriju. Promatrala je porast serotonina u mozgu samo nekoliko trenutaka prije smrti. Ova kemikalija, koja se obično nalazi u prekomjernim količinama kod psihijatrijskih poremećaja, također može izazvati halucinacije. Međutim, ostaje nejasno doživljavaju li štakori sličnu kemiju mozga kao i ljudi. Unatoč tome, pozvala se na prethodnu PNAS studiju, koja je otkrila da mozgovi umirućih štakora emitiraju sličan nalet gama valova tijekom srčanog udara.

"Ovi podaci pokazuju da mozak sisavaca može, iako paradoksalno, generirati neuronske korelate pojačane svjesne obrade u trenutku bliske smrti", napisao je njezin tim u radu iz 2013. godine. Istraživanje objavljeno u časopisu Journal of the Missouri State Medical Association također je proučavalo ulogu svijesti mozga i njezin utjecaj na iskustva bliske smrti. Međutim, naglašeno je da istraživači još uvijek mnogo toga ne razumiju o odnosu mozga i svijesti, kao i o njezinom utjecaju na iskustva bliske smrti.