Viša je od svog muža za 30 centimetara: 'Ljudi nas ismijavaju, ali naša ljubav ne poznaje visinu'

Neki parovi često se suočavaju s predrasudama i osuđivanjem zbog vidljivih razlika u godinama, visini ili fizičkom izgledu. Iako te razlike mogu privući neobičnu pozornost okoline, oni dokazuju da ljubav i međusobno razumijevanje ne poznaju takve granice. Tako se jedan par našao na meti raznih komentara jer se žena visoka 193 centimetara udala za muškarca visokog 161 centimetar.

Elisany da Cruz Silva rođena je s gigantizmom, vrlo rijetkim medicinskim stanjem u kojem se zbog tumora na hipofizi proizvodi prekomjerna količina hormona rasta (GH). Ta pretjerana proizvodnja hormona ubrzava rast mišića, kostiju i vezivnog tkiva, što dovodi do nenormalno velike visine. To stanje otežavalo je brazilskoj influencerici pronalazak partnera s kojim bi bila na istoj "valnoj duljini", no kada je prije osam godina upoznala Francinalda da Silvu Carvalha, tada je odmah zaiskrila povezanost, piše New York Post. Francinaldo je rekao da se brzo zaljubio u nju.

"Ona je prekrasna osoba. Visoka je, ali je tako lijepa i s prekrasnim licem", izjavio je u intervjuu za YouTube kanal Truly. Dvije godine kasnije, par se vjenčao i ubrzo nakon toga dobio dječaka Angela koji sada ima tri godine. No, njihova ljubavna veza nije bila laka jer su se često suočavali s osudama i reakcijama ljudi i online i u stvarnom životu. "Kada izađemo u javnost, tada možemo vidjeti ljude kako nas gledaju i podsmjehuju se. Čak i ako ništa ne kažu, možemo vidjeti da nas osuđuju. Predrasude nekih ljudi su nekad bile prevelike. Mnogo sam patila i bila sam depresivna. Ako sada nešto kažu, više ne obraćam pozornost, samo ih ignoriram. Ne volim razmišljati o tome", rekla je Elisany.

Čak su i njihove obitelji imale što reći i bile su uznemirene njihovom vezom. Francinaldova obitelj isprva je priznala da su mislili da je njihova romansa "čudna" zbog visine. Njegova teta Socorro rekla je da je mislila da njihov brak neće funkcionirati. No, kada je svima postalo jasno da su njih dvoje zaljubljeni jedno u drugo, tada su se mišljenja promijenila. Elisanyina visina nije je spriječila da radi ono što želi u životu, iako se na tom putu suočila s mnogim izazovima.

Liječnici su je upozorili da možda nikada neće imati normalan porod zbog pretjerane visine. Njezina prva trudnoća s blizancima završila je spontanim pobačajem, a budući da je oduvijek željela postati majka, ta bol i gubitak i teško su joj pali. Kada su saznali da je Elisany ponovno trudna, ovog puta s Angelom, par je ponovno osjetio veliku sreću i sve je prošlo bez problema. "Najsretniji trenutak bio je njegov dolazak na svijet", rekla je influencerica koja sada teži ostvarenju svojih snova o karijeri modela.

"Moj san je da postane uspješna u svojoj manekenskoj karijeri da bismo mogli pružiti dobru budućnost našem sinu i školovati ga da bi mogao krenuti svojim putem. Za mene je najvažnije da mogu naučiti svoju obitelj da uvijek budu zajedno da ne bismo provodili vrijeme svađajući se", rekao je Francinaldo. Iako ih mnogi osuđuju, postoje i oni koji im pružaju podršku.

"Mnogi ljudi nemaju niti polovicu njihove sreće i ljubavi. Zato osuđuju jer su ljubomorni na ono što njih dvoje imaju", napisala je jedna osoba na društvenim mrežama. "Elisany je apsolutno prekrasna i očito su zaljubljeni. Ne razumijem zašto bi ljudi vidjeli problem samo zbog njihove razlike u visini", primijetila je druga. "Elisany je visoka, ali zašto bi to spriječilo njihovu vezu da funkcionira?!", upitala je treća. "Moj otac je bio visok 153, a moja mama 168 centimetara. Vjenčali su se kada su imali 17 i 18 godina. Proslavili su 61. godišnjicu braka. Visina nema nikakve veze s ljubavlju", zaključila je četvrta.