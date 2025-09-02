Šokantno priznanje: 'Zabavljam se s drugim muškarcima, no nisam gay, imam i djevojku'

Jedan par podijelio je detalje svoje neuobičajene veze koja bi mnoge mogla zbuniti ili uznemiriti. Terri i Ryan su u vezi, no on otvoreno priznaje: 'Intiman sam s drugim muškarcima pred kamerom, ali nisam gay.' Mnogi njihov odnos smatraju pomalo čudnim i tvrde da nije baš normalan, no par je na YouTube kanalu Love Don’t Judge objasnio zašto to ne ugrožava njihovu vezu. Ryan pritom nije samo 'intiman s muškarcima' jer za vrijeme tih druženja kameru drži upravo Terri, a on cijelu stvar naziva 'gay for pay',otkriva Daily Star.

Terri je otkrila da ju Ryanove aktivnosti ne smetaju. I sama snima 'začinjeni sadržaj' pa joj je dobro poznato kako industrija funkcionira. Ako mjesečno snime nekoliko videa, kažu da ne moraju raditi mjesecima. Ryan priznaje da snima s muškarcima jer to donosi više novca, a zarada im se kreće između 2000 i 6000 funti mjesečno. No, neki ga optužuju za homofobiju jer tvrdi da je heteroseksualan, a pritom zarađuje na LGBTQ+ publici.

Terri naglašava da je to samo posao, iako Ryan u šali kaže da ona to obožava. Terri sama surađuje sa ženama pa razumije dinamiku. Priznali su da njihovi prijatelji i obitelj izbjegavaju tu temu jer im je neugodna, a Ryanovi roditelji misle da se bavi modelingom. Zbog toga što je 'heteroseksualac koji snima s muškarcima', Ryan prima i prijetnje smrću, no ističe da ga anonimni profili ne pogađaju. 'Zamišljam tipa u majčinom podrumu u prljavom donjem rublju', našalio se. 'Nama to donosi novac pa bilo kakav feedback, pozitivan ili negativan, dobro dođe', kaže on.

U videu se pojavila i Terrina majka koja priznaje da je u početku bila zabrinuta i nesigurna kad je doznala da joj kći snima takav sadržaj. Iznenadilo ju je što Ryan spava s muškarcima te je pitala kćer osjeća li ljubomoru. Ryan je odgovorio da granice održavaju tako što surađuju isključivo s profesionalcima i iskreno razgovaraju kada im nešto zasmeta.

Terrina majka zaključila je da između njih dvoje postoji prava povezanost i uz osmijeh im poželjela sreću. Na kraju videa Ryan je istaknuo da je Terri najopuštenija osoba koju je mogao poželjeti, a ona je dodala da voli kad se međusobno šale i da je on jednostavno njen tip.