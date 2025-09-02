Naši Portali
I TOGA IMA

Šokantno priznanje: 'Zabavljam se s drugim muškarcima, no nisam gay, imam i djevojku'

Screenshot YouTube
VL
Autor
Slavica Trgovac Martan
02.09.2025.
u 14:30

Mnogi njihov odnos smatraju pomalo čudnim i tvrde da nije baš normalan, no par je objasnio zašto Ryanovo ponašanje ne ugrožava njihovu vezu

Jedan par podijelio je detalje svoje neuobičajene veze koja bi mnoge mogla zbuniti ili uznemiriti. Terri i Ryan su u vezi, no on otvoreno priznaje: 'Intiman sam s drugim muškarcima pred kamerom, ali nisam gay.' Mnogi njihov odnos smatraju pomalo čudnim i tvrde da nije baš normalan, no par je na YouTube kanalu Love Don’t Judge objasnio zašto to ne ugrožava njihovu vezu. Ryan pritom nije samo 'intiman s muškarcima' jer za vrijeme tih druženja kameru drži upravo Terri, a on cijelu stvar naziva 'gay for pay',otkriva Daily Star.

Terri je otkrila da ju Ryanove aktivnosti ne smetaju. I sama snima 'začinjeni sadržaj' pa joj je dobro poznato kako industrija funkcionira. Ako mjesečno snime nekoliko videa, kažu da ne moraju raditi mjesecima. Ryan priznaje da snima s muškarcima jer to donosi više novca, a zarada im se kreće između 2000 i 6000 funti mjesečno. No, neki ga optužuju za homofobiju jer tvrdi da je heteroseksualan, a pritom zarađuje na LGBTQ+ publici.

Terri naglašava da je to samo posao, iako Ryan u šali kaže da ona to obožava. Terri sama surađuje sa ženama pa razumije dinamiku. Priznali su da njihovi prijatelji i obitelj izbjegavaju tu temu jer im je neugodna, a Ryanovi roditelji misle da se bavi modelingom. Zbog toga što je 'heteroseksualac koji snima s muškarcima', Ryan prima i prijetnje smrću, no ističe da ga anonimni profili ne pogađaju. 'Zamišljam tipa u majčinom podrumu u prljavom donjem rublju', našalio se. 'Nama to donosi novac pa bilo kakav feedback, pozitivan ili negativan, dobro dođe', kaže on.

U videu se pojavila i Terrina majka koja priznaje da je u početku bila zabrinuta i nesigurna kad je doznala da joj kći snima takav sadržaj. Iznenadilo ju je što Ryan spava s muškarcima te je pitala kćer osjeća li ljubomoru. Ryan je odgovorio da granice održavaju tako što surađuju isključivo s profesionalcima i iskreno razgovaraju kada im nešto zasmeta.

Terrina majka zaključila je da između njih dvoje postoji prava povezanost i uz osmijeh im poželjela sreću. Na kraju videa Ryan je istaknuo da je Terri najopuštenija osoba koju je mogao poželjeti, a ona je dodala da voli kad se međusobno šale i da je on jednostavno njen tip.

Ključne riječi
ljubav odnosi gay seks veze

