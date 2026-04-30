Novi festival u srcu Baranje! FRAN Fest stiže u Draž

Baranja dobiva novi nezavisni alternativni festival na otvorenome – FRAN Fest! Održat će se od 25. do 27. 6. u pitoresknom baranjskom mjestu Draž. I to na ekološkom gospodarstvu FRedoom Art & Nature (FRAN). Dnevni i večernji program u predivnoj prirodi, bit će ispunjen glazbom i sjećanjem na prerano preminuloga Frana Kovačevića.

S objavom festivalskih datuma u prodaju su puštene najpovoljnije “blind” ulaznice po cijeni od 65 eura! Sa svakom kupljenom ulaznicom posjetitelji dobivaju i mogućnost besplatnog kampiranje na imanju. https://franfestival.com/ .

“Nezavisni alternativni festival pokrenut u čast našem sinu, bratu i fenomenalnom prijatelju Franu Kovačeviću, koji nas je zbog leukemije napustio prerano (2019.), ali zauvijek i dalje ostavlja neizbrisiv trag u našim srcima. Ovaj festival je nastao iz ljubavi, sjećanja i želje da iz boli stvorimo nešto lijepo. Mjesto gdje će se ljudi povezati s prirodom i glazbom i postati jedno, mjesto gdje će se slaviti umjetnost, život i sloboda”, kaže Franov otac Goran Kovačević koji je ujedno i organizator Festivala.

Fran je bio obožavatelj alternativnih festivala i koncerata, a prvi je otpogovao već s 15 godina kao vjerni pratitelj oca i strica (“Psiho” Goran – Die Hausers) i Mengele (Srđan – bivši član banda Gužva u 16-ercu)). Životna mu je želja bila da etablira svoj festival koji je želio voditi, kao i upisati fakultet dramske umjetnosti. Sada obitelj, prijatelji i poznanici organiziraju njegove snove. Obitelj želi da kroz ovaj događaj Fran i dalje bude među nama – u pjesmi, osmijehu, u svakom zagrljaju i svakom dobrom čovjeku koji dođe:

“Veselimo se zaplesati sa što više vas koji žele doći podržati ovu našu priču! Za Frana. Zauvijek.”

Predivan prirodni ambijent se prostire na oko 100.000 m2, pola biodinamčka i vedska poljoprivreda, a pola umjetnost i sloboda. FRAN oživljava spoj ekološkog uzgoja voća i povrća, slobodu razuma i lutanja, umjetnost kao zbližavanje umova, a prirodu kao majku rađanja i umiranja. FRAN je sve ono što trebate osjetiti svim čulima i ponijeti nezaboravne trenutke s bliskim umovima, što će rezultirati ponavljanju i u budućnosti.

“Postoji način da nas dragi ljudi nikad na napuste, stvaramo jedan od njih! FRAN je sve ono što i mi želimo biti!!!”, poručuju organizatori.

Za sve posjetitelje je osiguran i kamp, a tko će nastupiti i što vas sve očekuje u Dražu, otkrivamo uskoro!

