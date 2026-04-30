Palermo kroz objektiv Rajne Raguž i Xiaomi 17 Ultra otkriva novu dimenziju mobilne fotografije

Kada fotografkinja i ambasadorica Rajna Raguž zakorači na ulice Palerma, kroz objektiv svog Xiaomi 17 Ultra ne traži razglednice i savršene kompozicije, već se prepušta ritmu grada, koji nije određen logikom, već osjećajem. U tom ispreplitanju kaosa, topline i nepredvidljivosti nastaju scene koje ne možete planirati, već samo osjetiti i, ako imate prave alate u ruci, uhvatiti na način koji čuva njihovu autentičnost i atmosferu.

Palermo ju je fascinirao upravo zbog svoje nesavršenosti, budući da je to grad koji nije klasično lijep, već djeluje kao živi organizam u kojem se utjecaji različitih kultura isprepliću na svakom koraku, gdje blizina Afrike nije samo geografska činjenica, već i osjećaj koji opažate u bojama, ljudima i energiji ulica, i gdje već u sljedećem trenutku možete naići na scenu koja djeluje poput filmskog kadra, a zatim nestaje jednako brzo kao što se i pojavila, bez mogućnosti ponavljanja.

Rajna traži ovakve trenutke i interpretira ih kroz vlastite oči bez potrebe za potpunom kontrolom, jer se, kako kaže, njezin način fotografiranja značajno promijenio posljednjih godina, jer se više ne brine je li kadar tehnički savršen, već jednostavno fotografira onako kako doživljava trenutak, pri čemu joj mobilna fotografija omogućuje slobodu koju često ne može postići klasičnom opremom, koja može biti ograničena logistikom, težinom i potrebom za stalnom prilagodbom.

Xiaomi 17 Ultra se u ovoj priči ne pojavljuje samo kao tehnički sofisticiran pametni telefon, već kao alat koji omogućuje tehnologiji da ne ometa kreativni proces, već da ga podržava na način koji je gotovo neprimjetan, što je posebno važno za fotografe koji žele ostati prisutni u trenutku, umjesto da ga analiziraju putem ekrana ili tehničkih parametara.

Foto: Rajna Raguž

Dugogodišnja suradnja Xiaomija i Leice ogleda se u ovom modelu u suptilnim, ali ključnim elementima poput interpretacije svjetla, prirodnosti boja i osjećaja dubine, koji fotografijama daju karakter zbog kojeg se više osjećaju kao vizualne priče nego samo digitalni snimci.

To potvrđuje i sama Rajna, koja vrlo izravno opisuje svoje iskustvo s uređajem:

„Kao fotografkinja, uvijek tražim autentične trenutke, ali Xiaomi 17 Ultra mi omogućuje da budem spontana i kreativna gdje god se nalazila. Njegova kamera mi daje sigurnost da će svaki put - bilo da se radi o svakodnevnim situacijama ili profesionalnom sadržaju - izgledati estetski ugodno, čisto i prirodno. Budući da nisam uvijek u mogućnosti imati profesionalni fotoaparat sa sobom, kvalitetna kamera na mom mobitelu za mene je prava prekretnica - omogućuje mi da ne propustim nijedan važan trenutak. Suradnja s Leicom posebno se osjeća u načinu na koji kamera interpretira svjetlo i boje. Fotografije imaju toplinu i dubinu koje svjedoče o priči, ali upravo ta kombinacija tehnologije i obrade rezultira vizualima koji se približavaju standardima profesionalne fotografije - što je za mene kao fotografkinju najvažnije.“

Na ulicama Palerma nastale su fotografije koje nisu bile planirane, već otkrivene, jer Rajna ne prati turističke staze, već se prepušta gradu koji je vodi kroz uske ulice, otvorene trgove i neočekivane prizore, gdje jedan pogled, gesta ili igra svjetla mogu stvoriti savršen fotografski trenutak koji se ne može ponoviti, te ga stoga treba odmah, bez oklijevanja, uhvatiti.

Jedan takav trenutak koji opisuje uključuje susret s gospodinom u elegantnom odijelu, koji puši kubansku cigaru na suncu, njegova prisutnost stvara scenu koja bi se lako mogla pripisati filmskoj sceni, ali ispada da se ne mogu niti smiju sve fotografije snimiti, jer je odgovor na njezin zahtjev za fotografijom otkrio da neke slike postoje samo u sjećanju, što ne umanjuje njihovu vrijednost, već je možda čak i povećava.

Takvo iskustvo dodatno potvrđuje njezin pristup fotografiji, koji se temelji na poštivanju trenutka i razumijevanju da nije sve namijenjeno dokumentiranju, već i doživljavanju, pri čemu Xiaomi 17 Ultra igra ulogu pouzdanog suputnika, omogućujući joj da zna da će rezultat odgovarati njezinom osjećaju i viziji kada odluči pritisnuti okidač.

Za Rajnu je ta pouzdanost ključna, jer kao fotografkinja treba alat koji joj omogućuje spontanost bez žrtvovanja kvalitete, pa naglašava da joj telefon daje povjerenje da će svaki kadar, bez obzira radi li se o svakodnevnoj sceni ili profesionalnom sadržaju, izgledati estetski, čisto i prirodno, što je posebno vrijedno u svijetu digitalne fotografije, gdje je pretjerana obrada često pravilo.

Foto: Rajna Raguž

Drugi važan aspekt je činjenica da profesionalna oprema nije uvijek dostupna ili praktična, posebno na putovanjima, gdje brzina i fleksibilnost igraju ključnu ulogu, pa kvalitetna kamera na telefonu postaje alat koji vam omogućuje da ne propustite nijedan važan trenutak, što se u praksi pokazuje kao pravi pomak u načinu na koji stvarate.

Tehnološke značajke poput naprednog 1-inčnog senzora, visokih performansi u uvjetima slabog osvjetljenja i snažnog periskopskog objektiva dokazano su u praksi za snimanje širokog raspona scena, od noćnih prizora do finih detalja, ali Rajna ove specifikacije ne vidi kao cilj sam po sebi, već kao sredstvo koje joj omogućuje veću slobodu izražavanja, jer može prelaziti između različitih motiva i situacija bez ograničenja.

Upravo ta sloboda definira njezino iskustvo s Xiaomi 17 Ultra , jer joj omogućuje da ostane vjerna svom načinu stvaranja, koji se temelji na osjećaju i intuiciji, a ne na potpunoj kontroli, što se posebno odražava u njezinom stavu prema putovanjima, gdje fotografija ne bi trebala postati teret, već mora ostati dio iskustva.

Palermo je u ovom kontekstu više od same lokacije, jer predstavlja mjesto gdje se možete potpuno prepustiti i prihvatiti nepredvidljivost koju ona donosi, što Rajna opisuje kao iskustvo koje vas podsjeća koliko je ponekad važno pustiti kontrolu i jednostavno biti prisutan u trenutku, jer se tu stvaraju najsnažnije priče.