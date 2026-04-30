Jednostavna metoda za blistave drvene podove: Potreban vam je jedan neobičan sastojak

Drveni podovi unose toplinu u dom, ali zahtijevaju redovitu njegu kako bi zadržali sjaj i uredan izgled. Posebno tijekom toplijih mjeseci mnogi primjećuju da se prašina brže skuplja, a razlog može biti statički elektricitet koji privlači sitne čestice na drvene površine. Stručnjaci za čišćenje iz All Kleen Carpet Cleaning Services tvrde da nekoliko vrećica crnog čaja može pomoći da podovi dulje ostanu čisti. Čišćenjem crnim čajem drvene površine manje privlače prašinu. Tanini iz crnog čaja djeluju poput blagog prirodnog premaza koji naglašava tople tonove drveta, dok spojevi koji se nalaze u crnom čaju imaju i antibakterijska svojstva, prenosi The Mirror

„Osim što je umirujući i osvježavajući napitak za tijelo, crni čaj može osvježiti pa čak i očistiti vaše drvene podove. Tanini u crnom čaju djeluju poput blage, tople lazure koja naglašava prirodne tonove drveta, dok polifenolni spojevi, koji se prirodno nalaze u biljci Camellia sinensis od koje se crni čaj proizvodi, djeluju protiv mikroba i sprječavaju njihov rast”, ističu.

Jačinu čaja možete prilagoditi boji poda. Za svjetlije drvene podove preporučuje se koristiti četiri do šest vrećica čaja, dok je za tamnije podove potrebno deset do dvanaest vrećica. Ako je čaj prejak, razrijedite ga vodom, a ako želite intenzivniji učinak, dodajte još čaja. Zakuhajte oko 2 litre vode, maknite s vatre i u vrućoj vodi ostavite osam vrećica crnog čaja da odstoje 10 do 15 minuta. Dok se čaj priprema, potrebno je detaljno usisati pod. Nakon što izvadite vrećice, ostavite čaj da se ohladi na sobnu temperaturu. Čistu krpu umočite u čaj, dobro ocijedite i lagano prebrišite pod. Ostavite da se osuši i pod bi trebao izgledati svježije, sjajnije i manje privlačiti prašinu. Ovaj jednostavan trik s crnim čajem može poslužiti kao prirodna alternativa skupim sredstvima za njegu i poliranje drvenih podova.