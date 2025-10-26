Naši Portali
pokušajte!

Vidite li šišmiša? Samo ljudi s oštrim vidom mogu uočiti životinju na ovoj jezivoj slici

Dora Škrlec
26.10.2025.
u 14:42

Svaka mozgalica donosi priliku da testiramo svoju pronicljivost i strpljenje

Mozgalice i zagonetke oduvijek su privlačile ljude svih uzrasta, od jednostavnih enigmatskih zadataka do složenih logičkih izazova. Osim što su zabavne, one potiču razmišljanje, koncentraciju i razvijaju sposobnost rješavanja problema. Rješavanje zagonetki može biti odličan način za opuštanje, ali i vježbu za mozak jer aktivira maštu i jača pamćenje. Bilo da se radi o optičkim iluzijama, matematičkim problemima ili vizualnim testovima, svaka mozgalica donosi priliku da testiramo svoju pronicljivost i strpljenje.

Progress Lifeline podijelio je istraživanje provedeno na Sveučilištu u Exeteru koje je pokazalo da starije osobe koje redovito sudjeluju u zagonetkama s riječima i brojevima imaju oštriji mozak, odnosno što češće igraju zagonetke, to im bolje funkcionira mozak, piše Mirror. Mislite li da imate ono što je potrebno da biste mogli uočiti šišmiša na slici uklete kuće? 

Prilično je dobro skriven i samo najoštrije oči ga mogu vidjeti, no svakako vrijedi pokušati riješiti ovu jezivu zagonetku autora Diamond Interiors. Pozovite prijatelja ili člana obitelji, postavite timer i provjerite koliko će vam vremena trebati da uočite šišmiša. Na slici ima toliko toga što će vas odvratiti, od vrana, duhova, paučine, svijećnjaka, mačaka, kostura i bundeva. Jeste li uspjeli uočiti šišmiša ili ga još uvijek tražite?

Foto: Diamond Interiors

Ako ga ne uspijevate pronaći, evo male pomoći. Ako gledate bilo gdje osim desnu stranu slike, vjerojatno gubite vrijeme. I dalje ga ne vidite? Pogledajte gore desno.
mozgalica zagonetka šišmiš

Kupnja