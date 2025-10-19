Samo 1 od 10 ljudi točno odgovori: Koliko trokuta ima na slici?

Pripremite se na malu mentalnu zbrku — jer jedan naizgled jednostavan geometrijski crtež pretvorio se u pravu zagonetku koja je osvojila internet. Na prvi pogled sve djeluje banalno: običan trokut isprekidan linijama. Ali kad se postavi pitanje “Koliko trokuta zapravo vidite?”, nastaje potpuni kaos!

Ono što se čini kao jednostavan zadatak, ubrzo postaje pravi test percepcije i pažnje. Naš mozak voli prečace – pokušava zbrojiti izolirane oblike, spojiti veće figure i ubaciti glavne konture... No, upravo tu leži zamka! Intuicija nas lako prevari, pa i oni najsamouvjereniji brzo počnu sumnjati u svoje prvo rješenje.

Foto: shutterstock

Ako vam se čini da broj trokuta jednostavno “ne štima”, zastanite i pogledajte pažljivije. Ključ je u promatranju odnosa među manjim i većim trokutima – ne gledajte ih kao zasebne oblike, već kao dio cjeline. Zvuči jednostavno, ali rijetki uspiju bez pomoći doći do točnog odgovora.

Ljudi diljem svijeta pokušavaju doći do rješenja, no mišljenja se razlikuju više nego ikad. Netko vidi 6 trokuta, netko 9… ali istina je daleko zanimljivija.

Spremni za veliko otkriće? Točan broj trokuta na slici je 18! Daleko više nego što većina ljudi pretpostavi na prvu. Ako ste pogriješili – nema brige! U nastavku donosimo slikovno objašnjenje koje jasno pokazuje kako se dolazi do rješenja i zašto naš mozak tako lako “preskače” neke oblike.