Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 42
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#GOSPODARSTVENIK GODINE
#Barkod
#DONALD TRUMP
#COVID
#DINAMO
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#HALID BEŠLIĆ
#MALOLJETNIČKO NASILJE
#AFRIČKA SVINJSKA KUGA
#SANKCIJE SRBIJI
Poslušaj
Prijavi grešku
Tko bi rekao!

Samo 1 od 10 ljudi točno odgovori: Koliko trokuta ima na slici?

shutterstock
VL
Autor
Ana Hajduk
19.10.2025.
u 10:15

Netko vidi 6 trokuta, netko 9… ali istina je daleko zanimljivija.

Pripremite se na malu mentalnu zbrku — jer jedan naizgled jednostavan geometrijski crtež pretvorio se u pravu zagonetku koja je osvojila internet. Na prvi pogled sve djeluje banalno: običan trokut isprekidan linijama. Ali kad se postavi pitanje “Koliko trokuta zapravo vidite?”, nastaje potpuni kaos!

Ono što se čini kao jednostavan zadatak, ubrzo postaje pravi test percepcije i pažnje. Naš mozak voli prečace – pokušava zbrojiti izolirane oblike, spojiti veće figure i ubaciti glavne konture... No, upravo tu leži zamka! Intuicija nas lako prevari, pa i oni najsamouvjereniji brzo počnu sumnjati u svoje prvo rješenje.

Foto: shutterstock

Ako vam se čini da broj trokuta jednostavno “ne štima”, zastanite i pogledajte pažljivije. Ključ je u promatranju odnosa među manjim i većim trokutima – ne gledajte ih kao zasebne oblike, već kao dio cjeline. Zvuči jednostavno, ali rijetki uspiju bez pomoći doći do točnog odgovora.

Ljudi diljem svijeta pokušavaju doći do rješenja, no mišljenja se razlikuju više nego ikad. Netko vidi 6 trokuta, netko 9… ali istina je daleko zanimljivija.

Spremni za veliko otkriće? Točan broj trokuta na slici je 18! Daleko više nego što većina ljudi pretpostavi na prvu. Ako ste pogriješili – nema brige! U nastavku donosimo slikovno objašnjenje koje jasno pokazuje kako se dolazi do rješenja i zašto naš mozak tako lako “preskače” neke oblike.

Foto: pinterest

Ključne riječi
trokut mozak zagonetka mozgalica

Komentara 1

Pogledaj Sve
ST
Stipe0033
11:10 19.10.2025.

Od prve.

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još