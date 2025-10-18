Rekord je 25 sekundi: Možete li brže pronaći pingvina koji drži šalicu vruće čokolade?

Umjetnik koji stoji iza nekih od najomiljenijih zagonetki na internetu podijelio je potpuno novu mozgalicu koja je namučila korisnike društvenih mreža, kako piše Daily Mail.

Mađarski karikaturist Gergely Dudas, poznatiji kao Dudolf, ovog je tjedna na svojoj Facebook stranici obilježio početak 2022. godine novom zanimljivom mozgalicom. Cilj je u moru pingvina pronaći onog koji drži šalicu vruće čokolade, a rekord koji se treba pobijediti je - 25 sekudni.

Foto: Gergely Dudás

Na ilustraciju su pingvini koji uživaju u snježnom danu, a mnogi nose šarene šešire i karirane šalove. Na drugom mjestu jedan gradi snjegovića, dok se neki kupaju, a drugi se vidi kako peca.

Međutim, samo jedan drži topli napitak - usredotočite se na donji desni kut i mogli biste ga uočiti. Ako još uvijek ne možete pronaći nestašnog pingvina, pogledajte rješenje: