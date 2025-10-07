Naši Portali
zanimljivo!

Vidite li prvo drvo ili lava na fotografiji? Odgovor otkriva važnu crtu vaše osobnosti

X/DrDarrenRFlower
VL
Autor
Dora Škrlec
07.10.2025.
u 06:00

Nemojte ju previše analizirati i odlučite se za svoj odgovor što je brže moguće

Razne mozgalice i optičke iluzije nisu samo zabavne, nego mogu otkriti i zanimljive aspekte naše osobnosti. Način na koji tumačimo slike, boje ili oblike često odražava naše sklonosti, emocije i način razmišljanja, pa ovakvi testovi mnogima služe kao lagan i zanimljiv način samoprocjene. Uz ovu fascinantnu optičku iluziju možete otkriti jeste li privatna osoba ili uživate u druženju. Pogledajte sliku. Što vam prvo upada u oči? Nemojte ju previše analizirati i odlučite se za svoj odgovor što je brže moguće. Neki ljudi odmah vide drvo prekriveno snijegom, dok drugi odmah uoče lice lava.

TikTok senzacija i studentica Sveučilišta Stanford, Mia Yilin, koja je prikupila impresivnih 608,9 tisuća pratitelja na internetu zahvaljujući svojim interpretacijama optičkih iluzija, objasnila je da oni koji prvi vide drvo u početku djeluju "hladno" prema novim poznanstvima, ali na kraju postaju "zabavni" i "prijateljski raspoloženi" kada se bolje upoznaju, prenosi Mirror.

Foto: X/DrDarrenRFlower

Kada je riječ o romantici, ove osobe nisu tip koji juri za ljubavlju, već radije čekaju da druga osoba napravi prvi korak. Zvuči li vam to poznato? "Dat ćete sve od sebe za te osobe i boriti se za njih bez obzira na mišljenja drugih. Budući da ste vrlo privatna osoba, ljudi su neprestano znatiželjni oko vašeg života, što vas čini još privlačnijima i zanimljivijima", objasnila je Yilin.

Ako ste prvo uočili lava, Yilin je rekla da imate otvorenu osobnost i uživate u druženju. Međutim, skloni ste izbjegavati sukobe i dopustiti drugima da preuzmu vodstvo, umjesto da se upuštate u žustre rasprave ili svađe. "Mnogo ljudi želi biti vaš prijatelj, a vi ste također vrlo otporni i nikad ne dopuštate da vas išta slomi", objasnila je u videu.

Dodala je i da te osobe uvijek sanjare o svom idealnom životu i postavljaju visoke ciljeve. "Zbog svoje inteligencije i vrijednosti, znate da će se vaši snovi sigurno ostvariti. Sve u svemu, vrlo ste moćna osoba", zaključila je.
MO
montello
10:15 07.10.2025.

Lav

Avatar essek22
essek22
08:00 07.10.2025.

Glupost...naravno da svi prvo vide lava

Avatar krcedolac
krcedolac
07:58 07.10.2025.

Da ovo ne vidjeh nikad ne bih znao tko sam.

