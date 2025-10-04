Naši Portali
zbunila je mnoge

Možete li pronaći četvrtu osobu na ovoj optičkoj iluziji? Većina ljudi ne uspije!

shutterstock
VL
Autor
Ana Hajduk
04.10.2025.
u 06:00

Ova fotografija još jednom pokazuje da optička iluzija ne mora biti namjerno osmišljena – dovoljno je samo pravo mjesto i pravi trenutak.

Fotografije su sjajan način bilježenja važnih trenutaka i uspomena. No, ponekad snimljena scena ispadne sasvim drugačije nego što smo očekivali – i to na bolje, na gore ili, kao u ovom slučaju, u obliku zbunjujuće optičke iluzije. Upravo se to dogodilo jednoj grupi prijatelja na planinarenju. Naizgled obična fotografija druženja pretvorila se u zagonetku koja je zbunila tisuće ljudi na internetu.

Na Redditu je objavljena slika troje prijatelja koji nazdravljaju bočicama alkohola. Na fotografiji su jasno vidljive tri osobe – u plavoj, narančastoj i crvenoj jakni. Međutim, među njima se nalazi četiri boce i četiri ruke, što je upućivalo na zaključak: negdje na slici mora biti i četvrta osoba. Ali gdje?

Do you see the fourth person?
byu/Booty-Bean inopticalillusions

Objava je glasila: “Vidite li četvrtu osobu?” – a komentari su brzo zatrpali objavu. “Prevarili su me! Čak sam i zumirao, za ime Božje”, napisao je jedan korisnik. “Trebala mi je cijela minuta i pol da ovo shvatim”, dodao je drugi. “Mislio sam da je ruksak narančastog tipa četvrta osoba. Lmao”, našalio se treći.

Četvrta osoba uopće nije bila skrivena – stajala je na vidljivom mjestu s lijeve strane fotografije. No, njegova jakna s kamuflažnim uzorkom toliko se stopila s prirodom iza njega da je gotovo nemoguće uočiti ga na prvi pogled. Ako pažljivo pogledate donji lijevi kut, vidjet ćete i njegovu nogu.
Ključne riječi
planinarenje reddit Optička iluzija

