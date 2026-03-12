VIDEO Reakcija buduće mladenke na prosidbu oduševila internet: 'Osjećala sam se kao da me juri lav'

Nevjerojatna, iskrena i potpuno nefiltrirana reakcija jedne djevojke na prosidbu ovih dana je nasmijala TikTok i pretvorila romantičan trenutak u viralni hit. U videu koji je nedavno objavljen na popularnoj društvenoj mreži, 32-godišnji Jaydon Walker kleknuo je na plaži u Malibuu i zaprosio svoju djevojku Hanu Tanaku (30), s kojom je u vezi četiri godine. Snimka je u kratkom roku skupila milijune pregleda, a ljudi su je dijelili upravo zbog Hanine spontane reakcije. Kad se okrenula i vidjela Walkera na jednom koljenu, Hana je najprije vrisnula pa se od šoka bacila u pijesak.

Zatim je uslijedila rečenica koju su gledatelji odmah počeli citirati, uz nekoliko psovki koje je teško zaboraviti i još teže odglumiti: u prijevodu, njezin je prvi impuls bio: 'Ne! Ma daj, šuti! Ne! Ne! Čekaj, je li ovo neka šala?' Kad je shvatila da je Walker ozbiljan, opet je vrisnula i potrčala mu u zagrljaj, a nakon poljupca i dalje je u nevjerici pitala što se to, pobogu, upravo događa, prenosi People. U opisu videa Hana je sve sažela u jednu rečenicu koja savršeno objašnjava atmosferu na ovoj prosidbi: 'Milijun puta– DA', a u drugoj objavi napisala je kako je tijekom prosidbe doslovno prošla pet faza raspoloženja.

Par je kasnije za People ispričao da je Walkerovu odluku pratila i doza nervoze. Tjednima je u Kaliforniji padala jaka kiša i bojao se da će mu plan propasti. No, na dan prosidbe nebo se razvedrilo, a znak za akciju bio je trenutak kada ih je fotograf uputio da se okrenu leđima jedno drugome, kao da rade testne fotografije. Hana se, kaže, cijelo vrijeme zezala i bila u svom elementu pa je prizor dečka na koljenu bio posljednja stvar koju je očekivala.

Walker priznaje da mu je Hanina reakcija bila savršena. 'Bila je urnebesna. Zato je želim oženiti. Preslatka je i smiješna… To je ona, potpuno i iskreno, i to mi je bilo najljepše', rekao je. Prosidbu je pripremao oko dva mjeseca, a prethodno je, još u kolovozu, tražio i blagoslov njezina oca. U tajnosti je organizirao i iznenađenje nakon prosidbe: dogovorio je da se pojave Hanini prijatelji, uključujući i one koji su doputovali iz druge savezne države. Čak je smislio i 'kod' za poruke: ako je netko trebao u grupi spomenuti prosidbu, slao bi fotku psa kako ne bi pobudio sumnju.

Kad je Hana nakon 'DA' ugledala prijatelje kako izlaze iz skrovišta, tek tada joj je potpuno sjelo: 'Ovo je stvarno. Osjećala sam se kao da sam izvan vlastitog tijela… Nikad nisam trčala tako brzo u životu. Da me lav jurio, ne bih trčala ovako', nasmijala se u intervjuu. Iako su video objavili tek nakon nekoliko dana jer su se bojali reakcija publike, na kraju su odlučili podijeliti trenutak iz jednog jednostavnog razloga: 'Želimo da ljudi znaju da prava ljubav postoji i da je mogu pronaći', rekao je Walker, dok je Hana dodala da joj je drago ako svojim primjerom mogu inspirirati nekoga.