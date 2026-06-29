Jeste li čuli za 'staycation'? Ovoga ljeta dajte šansu novom trendu i drugačijem godišnjem odmoru

Kada ste posljednji put vlastiti grad pogledali očima turista? Ili istražili neko mjesto u svojoj županiji koje vam je blizu, ali ga stalno odgađate posjetiti? Upravo na toj ideji temelji se sve popularniji trend poznat kao 'staycation', odnosno odmor kod kuće ili u blizini doma. Iako su se putovanja nakon pandemije vratila u punom zamahu, mnogi su zadržali naviku kraćih, jednostavnijih i financijski prihvatljivijih odmora. Takav odmor ne podrazumijeva duge vožnje, avione, čekanja u zračnim lukama ni detaljno planiranje. Dovoljno je promijeniti rutinu, usporiti tempo i dopustiti si da poznato okruženje doživite na drukčiji način, piše Forbes.

'Staycation' može izgledati vrlo različito, ovisno o tome što nekome znači odmor. Za nekoga je to doručak u krevetu, ručak na terasi, filmska večer u dvorištu ili kampiranje s djecom iza kuće. Za druge je to noćenje u obližnjem hotelu, odlazak na bazen, wellness tretman, izlet u prirodu ili posjet restoranu u koji već dugo želite otići. Prednost ovakvog odmora je u tome što ne traži puno organizacije, a ipak može donijeti osjećaj odmaka od svakodnevice. Umjesto da slobodan dan provedete čisteći kuću, obavljajući zaostatke i rješavajući popis obveza, možete ga pretvoriti u mali odmor. Ključ je u tome da se ponašate kao da ste na putovanju, čak i ako ste ostali u vlastitom gradu.

Razlika između klasičnog putovanja i 'staycationa' najčešće je u udaljenosti i načinu organizacije. 'Staycation' obično ne uključuje letove, duge cestovne rute ni skupe transfere, nego istraživanje onoga što je nadohvat ruke. To može biti novi restoran, izložba, kazališna predstava, lokalni muzej, koncert na otvorenom, šetnja povijesnom jezgrom ili noćenje u hotelu koji inače preporučujete drugima, a sami ga nikada niste isprobali.

Ideja za takav odmor ima gotovo u svakom gradu i kraju. Može se krenuti na obilazak vinarija ili pivovara, prijaviti na radionicu kuhanja, cvjećarstva ili keramike, posjetiti tržnicu lokalnih proizvođača ili otići na sportsko događanje. Dobar izbor mogu biti i vođene šetnje, povijesne ture, biciklističke rute, planinarske staze, jezera, kupališta ili izletišta koja se nalaze na manje od sat vremena vožnje. Posebno je zanimljivo što 'staycation' često otkriva mjesta koja lokalni stanovnici uzimaju zdravo za gotovo. Turisti nerijetko obilaze muzeje, znamenitosti, parkove i vidikovce koje domaći ljudi godinama zaobilaze uz rečenicu da će otići 'jednom'. Upravo takav odmor može biti prilika da se napokon posjeti ono što je stalno blizu, ali nikada nije došlo na red.

Financijska strana još je jedan razlog zbog kojeg ovakav oblik odmora privlači sve više ljudi. Budući da nema troškova avionskih karata, najma automobila ni dugog putovanja, novac se može usmjeriti na iskustva: bolji ručak, masažu, ulaznice, izlet, vožnju brodom ili noćenje u lijepom smještaju. Neki hoteli i turistički sadržaji nude i posebne pogodnosti za lokalno stanovništvo, osobito izvan glavne sezone ili tijekom radnih dana. 'Staycation' štedi i vrijeme. Nema pakiranja za tjedan dana, provjera putovnica, čekanja na aerodromu ni straha od kašnjenja prijevoza.

Čak i vikend može biti dovoljan za osjećaj odmora, pogotovo ako se unaprijed odluči da se neće raditi kućanski poslovi niti odgovarati na poslovne poruke. Za obitelji s djecom ovakav odmor može biti posebno praktičan. Djeca često ne trebaju daleku destinaciju da bi se osjećala kao da su na avanturi; dovoljan je šator u dvorištu, kupanje na obližnjem bazenu, piknik, sladoled u gradu ili izlet vlakom do susjednog mjesta. Uz malo mašte, i poznato okruženje može postati nova uspomena.

Najvažnije je promijeniti način razmišljanja. 'Staycation' nije 'manje vrijedan' od putovanja samo zato što se ne odlazi daleko. Ako se dani isplaniraju kao pravi odmor, s vremenom za uživanje, istraživanje i opuštanje, i vlastiti grad može se pretvoriti u destinaciju. U vremenu kada su putovanja često skupa, a rasporedi prenatrpani, odmor u blizini doma može biti jednostavno, dostupno i itekako osvježavajuće rješenje.