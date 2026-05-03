Veterinari otkrili tajnu: Evo kako mačke biraju najdražu osobu

Iako mnogi misle da mačke biraju omiljenog čovjeka prema tome tko im daje hranu, istina nije toliko jednostavna. Gotovo svaki vlasnik mačke zna da su ove životinje posebne po načinu na koji pokazuju privrženost. Dok su psi otvorenije naravi, mačke su često opreznije i pažljivo biraju kome će posvetiti svoju pažnju. Jedna od najvećih grešaka koje ljudi rade s mačkama jest to što ne razumiju njihov govor tijela i njihove granice. Mačke svojim ponašanjem, poput lupanja repom, jasno daju do znanja kada im je dosta maženja, a ako naučite ovih nekoliko načina za jačanje odnosa sa svojom mezimicom, u samo nekoliko koraka možete postati njezina najdraža osoba u kućanstvu.

Veterinari iz Union Lake Veterinary Hospital objašnjavaju zašto vam može izgledati kao da vaša mačka preferira određenog člana kućanstva i kako vi možete postati ta osoba. Iako mnogi misle da su mačke hladne i da ne pokazuju ljubav, to nije istina. One to samo rade na nešto drugačiji način, tvrde stručnjaci. U kućanstvu s više ljudi čini se da mačke odabiru jednog člana obitelji s kojim žele provoditi više vremena, a odgovor na pitanje zašto baš tu osobu zapravo je vrlo jednostavan. Prema istraživanju tvrtke Canidae, omiljena osoba je ona koja ulaže najviše truda. Što više vremena provodite sa svojim ljubimcima, to ćete bolje shvatiti njihove motive, želje i osjećaje.

Na taj ćete način lakše prepoznati kada mačka želi pažnju, a kada ne. „Ljudi koji komuniciraju sa svojom mačkom, upoznaju njezine signale i razumiju njezine motive, privlačniji su svojim mačjim pratiteljima. Uostalom, zar ne biste i vi željeli provoditi vrijeme s nekim tko se trudi razumjeti vas”, tvrde veterinari. Odgovor se može nalaziti i u međusobnoj sličnosti karaktera. Primjerice, ako je mačka razigrana, omiljena će joj osoba biti netko aktivniji tko se želi igrati s njom i posvetiti joj vrijeme, dok će mirnije mačke preferirati opuštene članove kućanstva koji znaju uživati u miru.

Naučite njihove granice: Ako želite da mačka baš vas izabere za omiljenu osobu, najvažnije je pružiti joj dovoljno pažnje i uskladiti svoj pristup njezinim željama i potrebama. Svaki kvalitetan odnos temelji se na pažnji i dobroj komunikaciji, pa tako i odnos s vašim ljubimcem, osobito s mačkom. S obzirom na to da nisu toliko vokalne kao psi, već nezadovoljstvo često pokazuju pokretima, važno je pratiti kako reagiraju na vas. Ako primijetite da mačka počne ubrzano lupati repom ili joj se uši okreću unatrag, na taj način izražava nezadovoljstvo. Mačke lupanjem repa najčešće pokušavaju dati do znanja da im je potrebna pauza od maženja. To ne znači da vas mačka odbija ili da joj niste dragi, već samo pokazuje da joj je u tom trenutku dosta podražaja i potrebna joj je kratka pauza. Mačke privrženost često pokazuju suptilnije, a povlačenje je njihov način da postave granicu kada im je nečega previše.

Pružite im potrebnu pažnju: Ako vaša mačka nije ljubitelj maženja, pokušajte se igrati s njom. Mačkama koje žive u zatvorenim prostorima potrebna je dodatna stimulacija kako im ne bi bilo dosadno i kako vas ne bi budile u tri ujutro trčanjem zbog iznenadnog naleta energije. S obzirom na to da su bića navike, nužna im je svakodnevna stimulacija, a stručnjaci preporučuju da se s njima igrate barem 15 minuta prije obroka. Na kraju igre možete im dati poslasticu ili obrok kako bi dobile nagradu, slično kao što je mačkama u prirodi ulov nagrada nakon lova. Na taj način potičete prirodne instinkte mačaka i omogućujete im da potroše višak energije.

Razgovarajte s njom: Iako zvuči čudno, s mačkama je dobro razgovarati, pogotovo kada su tek došle u vaš dom. Mačke cijene pažnju, a kada fokus usmjerite na njih i pričate im, naviknut će se na vaš glas te shvatiti da su sigurne uz vas.

Maženje: Što češće mačkama pružate pažnju, primjerice kroz igru, to će vam češće dolaziti na maženje. Htjet će provoditi više vremena u vašem društvu, a kada su u vašoj blizini, dulje će vam dopustiti da ih mazite. Svaka mačka je drugačija, ali većina ne preferira maženje po trbuhu i nogama, dok obožavaju kada im se mazi glava, pa fokus stavite na ta mjesta. Ako se mačka okrene na leđa, to može biti znak povjerenja, a neke će dopustiti i maženje po trbuhu, no pritom je važno pratiti njezin govor tijela. Naravno, vaš pristup ljubimcima ovisi i o njihovoj osobnosti, pa je najvažnije posvetiti im što više pažnje i vremena, a što se više budete trudili, to će i one postati privrženije vama.