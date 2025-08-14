Veterinar riješio vječnu dilemu: Evo koliko puta dnevno trebate hraniti svog psa

Hranjenje psa jedna je od ključnih odgovornosti svakog vlasnika kućnog ljubimca. Pravilna prehrana ne utječe samo na njegov rast i energiju, već i na opće zdravlje, kvalitetu dlake, snagu imunološkog sustava te dugovječnost. Iako se psi često hrane komercijalnom hranom, važno je razumjeti koliko, kada i koju vrstu hrane vaš pas treba kako bi bio sretan i zdrav. S više šetnji tijekom dana, koje mogu trajati između sat i dva, ovisno o pasmini psa, ljubimca treba nešto što će im obnoviti energiju. To može biti slatki zalogaj, manji obrok ili vrlo obilni obrok

Prema VCA Hospitals, najvećoj mreži veterinarskih bolnica i klinika u Sjedinjenim Američkim Državama, najčešća preporuka je hraniti psa barem dva puta dnevno, a za to postoji nekoliko razloga, piše Daily Express. Po prirodi, psi su bića navike i dobra je praksa, posebno ako imate štene, pridržavati se vremena hranjenja u isto doba dana kao dio kućnog odgoja.

U roku od 10-15 minuta, štenci će morati obaviti nuždu, stoga je dobra praksa naučiti ih da nakon obroka slijedi "vrijeme za toalet". Pridržavanje istog vremena obroka osigurava sigurnost i predvidljivost rutine za odrasle pse. Odrasli psi će razumjeti da se oko vremena obroka obično odvijaju i druge aktivnosti u isto doba dana.

To će im također pomoći da se prilagode promjenjivim okolnostima, poput nove bebe u kući, dolaska posjetitelja ili odlaska nekoga iz kuće. Stručnjaci u VCA Hospitals objasnili su da psi imaju jednostavnu anatomiju želuca, baš kao i ljudi. Nakon što je želudac vašeg psa pun, hrana se u roku od nekoliko sati seli u tanko crijevo. Otprilike 8 do 10 sati kasnije, prazan želudac počinje slati signale mozgu koji pokreću osjećaj gladi. Zato se preporučuje hranjenje psa barem dva puta dnevno.