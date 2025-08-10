Ako kupujete igračke za svog psa, birajte ove boje: One mu mogu poboljšati život

Kada razmišljamo o svijetu oko sebe, tada je lako zaboraviti da ga naši kućni ljubimci doživljavaju sasvim drugačije. Njihova čula, osobito vid, ne funkcioniraju isto kao kod ljudi, pa je važno razumjeti da način na koji mi vidimo boje, oblike i pokrete nije isti kao njihov. Većina želi razumjeti vizualno i senzorno iskustvo našeg ljubimca, a sada smo, zahvaljujući novim istraživanjima temeljenim na podacima, korak bliže tome da svijet vidimo očima našeg ljubimca. Štoviše, vlasnici kućnih ljubimaca potiču se da poduzmu ove male, ali vitalne korake da bi poboljšali kvalitetu života svog ljubimca kod kuće.

Novi uvidi temeljeni na podacima tvrtke Petplan, britanskog pružatelja osiguranja kućnih ljubimaca, pružaju uvid u to kako naši voljeni prijatelji doživljavaju svijet oko sebe, posebno domove u kojima borave, piše Daily Express. Surađujući sa svojim internim stručnjacima, Petplan je otkrio manje prilagodbe koje mogu značajno poboljšati dobrobit vašeg psa ili mačke, a sve je temeljeno na načinu na koji percipiraju, njuškaju i doživljavaju svoju okolinu. "Kada shvatimo kako naši ljubimci vide svijet, tada možemo prilagoditi način na koji komuniciramo s njima, bilo da se radi o odabiru igračaka prave boje, dizajniranju prostora za igru koji stimuliraju njihova osjetila ili razumijevanju zašto možda ne uočavaju poslasticu točno ispred sebe. Sve se svodi na to da svijet vidimo iz njihove perspektive", objasnio je dr. Brian Faulkner, veterinar i izvanredni profesor na Veterinarskom fakultetu Nottingham.

Za razliku od ljudi, psi posjeduju samo dvije vrste receptora za detekciju boja, što znači da dok mi možemo percipirati cijeli spektar boja, naši četveronožni prijatelji mogu razlikovati samo ograničen raspon žute i plave. Smatra se da psi također pate od sljepoće za crveno-zelenu boju, pri čemu se te nijanse stapaju u smeđu i sivu.

"Znanje o tome može stvarno pomoći vlasnicima da donose pametnije odluke, od odabira igračaka koje se ističu do nošenja jarko žute ili plave boje kada su u šetnji ili vježbaju prisjećanje. Sve to pomaže vašem psu da vas brzo i lako uoči", rekao je dr. Brian Faulkner. Isto vrijedi i za mačke. Suprotno uvriježenom mišljenju, one ne mogu vidjeti u potpunom mraku, ali njihove veće rožnice daju im noćni vid koji je osam puta bolji od ljudskog, što im omogućuje otkrivanje objekata pri slabom svjetlu.

Dok mačke teško razlikuju zelenu i crvenu boju, objekti koji se brzo kreću, poput bicikla, izgledaju intenzivnije. Unatoč impresivnom noćnom vidu, mačke imaju slijepu točku odmah ispod brade. "Poznavanje kako vaša mačka vidi svijet, uključujući i njezinu potrebu da bude blizu predmeta da bi ih jasno vidjela, pomaže nam da bolje razumijemo njihovo ponašanje, od tih intenzivnih pogleda do njihovih iznenadnih skokova", objasnila je Nicky Trevorrow, voditeljica ponašanja u Cats Protectionu.

Ključno je da prilikom uređenja svojih domova uzmete u obzir svoje ljubimce, osiguravajući da oko njih ima dovoljno stimulacije koja privlači ne samo njihov vid, već i njihova druga osjetila. "Bilo da se radi o odabiru pravih igračaka u boji, dodavanju utješnih tkanina ili unošenju prirodnih mirisa i zvukova u zatvoreni prostor, ovi mali detalji mogu napraviti veliku razliku u dobrobiti vašeg ljubimca"; rekao je dr. Faulkner.

Ovo je pet jednostavnih koraka koje možete poduzeti da biste poboljšali život svog ljubimca. Prvi je da odaberite igračke u žutoj i plavoj boji jer su one privlačnije ljubimcima. Zatim uvedite različite teksture. Od mekanih deka do grebalica, nove površine pružaju raznolikost i udobnost, privlačeći njihova druga osjetila. Na primjer, teksturirani tepih može pomoći našim ljubimcima da se snađu u prostoru.

Potaknite njihov pojačan njuh jer psi imaju nevjerojatno osjetljiv nos te mogu osjetiti mirise s udaljenosti od oko 20 kilometara. Kaže se da uživaju u mirisima lavande, mente i kupina. S druge strane, mačke su ljubiteljice biljnih mirisa te mačje metvice i valerijane. Također, unesite vanjski svijet unutra jer i mačke i psi vole mirise prirode.

Ostavite prozore lagano otvorene da biste pustili te vanjske mirise unutra. Budući da psi i mačke bolje vide u uvjetima slabog osvjetljenja u usporedbi s ljudima, vrijedi prigušiti svjetla kad god je to moguće da biste stvorili umirujuće okruženje.