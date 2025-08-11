Pripazite na svog ljubimca: Ova 'bezazlena' navika može biti znak bolesti

Ljubimci često nisu u stanju riječima izraziti kako se osjećaju, ali njihovo ponašanje može biti snažan pokazatelj da nešto nije u redu. Promjene u rutini, raspoloženju ili fizičkom izgledu mogu ukazivati na zdravstvene tegobe, emocionalni stres ili promjene u okolini koje im ne odgovaraju. Stručnjaci su zato upozorili vlasnike pasa da jedna prehrambena navika može biti znak bolesti i da bi u tom slučaju trebali odvesti svog krznenog prijatelja veterinaru. Psi bi trebali imati uravnoteženu prehranu, baš kao što bi trebali imati ljudi, a to stvara stabilnu rutinu za sve prilagodbe u domu i skladan način života.

Isto kao što odrasli ljudi ponekad postanu gladni i ljuti, isto se može dogoditi i psima, upozorili su stručnjaci iz VCA Animals. Zato je važno nastojati hraniti psa svaki dan u isto vrijeme da bi se izbjegla razdražljivost i stres povezani s osjećajem gladi. Kada se pas navikne na svoju rutinu i prilagodi vremenu hranjenja, tada to nije samo korisno za njegovo zdravlje, već može poslužiti i kao signal vlasnicima da nešto nije u redu. Stručnjaci iz VCA Animals su istaknuli da prekid prehrambenih navika može biti znak upozorenja na bolest, piše Daily Express.

"Lako je primijetiti je li pas pojeo sav obrok. Ako ostane hrane, bilo cijeli obrok ili samo dio, to je važan znak da nešto nije u redu i vrijeme je da dogovorite pregled kod veterinara", objasnili su. Ako pas razvije zdravstveno stanje, korisno je da već ima uspostavljenu rutinu jer neka stanja zahtijevaju hranjenje u točno određenim vremenskim intervalima tijekom dana (npr. dijabetes) ili uzimanje lijekova uz obrok. Tako će se lakše prilagoditi novim potrebama.

Vlasnicima može biti izazovno pridržavati se ove rutine jer se životne okolnosti mijenjaju, a radni rasporedi često ne usklađuju s potrebama ljubimca. "Nažalost, moji psi jedu kada stignu", napisao je jedan korisnik na Redditu. Zbog ovakvih nesklada lako je pomisliti da bi bilo bolje psima ponuditi ljudsku hranu, što ponekad nije loše, ali se ipak ne preporučuje.

"Neke namirnice koje ljudi konzumiraju nisu prikladne za pse. Hrana poput grožđa, grožđica, luka, čokolade i nekih umjetnih zaslađivača može biti otrovna za pse. Ostaci sa stola također su često masni i kalorični, što neće pomoći vašem psu da izgubi na težini i može mu izazvati probavne smetnje", objasnili su iz Kinološkog Saveza.