Vaš ljubimac se proteže kad vas ugleda? Veterinar otkrio dirljiv razlog zašto to psi to rade

Iako često ne obraćamo posebnu pozornost ili nismo uvijek svjesni, iza svakog psećeg ponašanja krije se razlog. Psi nam na svoj način komuniciraju, izražavaju osjećaje, potrebe ili nesigurnosti kroz ponašanje koje ponekad može zbuniti ili iznenaditi vlasnike. Isteže li se vaš pas čim uđete na vrata? Ispada da to nije nužno zato što se upravo probudio iz drijemanja ili mu je malo dosadno, to je zapravo jako dobar znak koji bi vlasnici trebali "shvatiti kao kompliment", piše Daily Express.

Ponekad može biti teško znati što naši ljubimci pokušavaju komunicirati s nama. Budući da ne mogu razgovarati, psi koriste cijelo tijelo da bi nam pokazali što osjećaju. Prema riječima veterinara dr. Alexa Crowa, pas koji vas pozdravlja s "isturenim prednjim nogama, podignutim bokovima, mašući repom", pokušava vam nešto reći.

"To nije samo slučajnost. To se zove istezanje u znak pozdrava. To je više od običnog razgibavanja nakon drijemanja. To je znak da se vaš pas osjeća sigurno, opušteno i sretno što ste kod kuće", rekao je Crow u videu na TikToku. Dodao je i da se psi mogu istezati da bi opustili ukočene mišiće, no ako to naprave čim dođete kući, to je namjerno.

"To je njihov način mirnog i prijateljskog pozdrava, a ako ste ikada na to reagirali pohvalom, vjerojatno ste to nesvjesno ojačali", objasnio je veterinar. Međutim, vrijedi zapamtiti da nisu sva istezanja znak ljubavi. Ako im je trbuh nisko pri tlu, to može biti znak nelagode ili boli, te biste u tom slučaju trebali "pratiti" to i obratiti se veterinaru ako ste zabrinuti.

"Većinu vremena to je samo način na koji vaš pas pozdravlja", rekao je Crow. Mnogi su svoja iskustva s takvim pozdravom odlučili podijeliti u komentarima. "Uvijek sam mislio da je to zato što su znali da ću ih prošetati", napisao je korisnik. "Svako jutro kad siđem, on leži u svom krevetu i čeka me, a kad otvorim vrata, skače i izvodi veliko istezanje na mojoj nozi!", dodao je drugi.

Mnogi su komentirali da i mačke rade isto. Prema Hill's Petu, kao i ljudi, kućni ljubimci također osjećaju potrebu za istezanjem mišića u određenim trenucima. Mogu se istegnuti nakon što su neko vrijeme spavali ili to može biti i "razigrani pokret". Kućni ljubimci se također mogu istegnuti ako nisu dovoljno stimulirani, posebno ako je to popraćeno ponašanjem traženja pažnje. Ako to rade, pokušajte ih prošetati ili se igrati s njima u kući ili vrtu.

#GreetingStretch #WhyDogsDoThat #DogBodyLanguage #PetFacts #VetExplains ♬ original sound - Dr Alex Crow @alex_thevet Why does your dog do that big stretch every time you walk in the door? It’s not just a lazy wake-up—it’s called a greeting stretch, and it’s actually a sign they’re relaxed, comfortable, and happy to see you. Some dogs do it after a nap, others do it just for you. And if you’ve been reacting with pets or praise? Yeah… you’ve probably trained them to do it on cue. So next time you see that stretch, take it as a compliment. Your dog feels good—and they’re glad you’re home. #DogBehavior

Međutim, istezanje bi također moglo biti znak istegnutog mišića ili boli u zglobu. Mogu istegnuti zahvaćeno područje da bi pokušali opustiti i ublažiti bol. Ako primijetite da vaš ljubimac određeno područje ili dio tijela isteže više nego inače i da su malo sporiji dok se kreću, to bi mogao biti znak artritisa ili boli u zglobovima, pa biste trebali posjetiti veterinara.

To također može biti povezano s bolovima u trbuhu, a u tom slučaju pas će se istegnuti tako da mu je stražnji dio podignut, prednji dio spušten i ravan na podu. Često će ostati u tom položaju dulje nego inače i to će raditi kada nema drugih pasa u blizini. Možda ćete primijetiti da cvili od boli ili da ne želi da ga mazite. Ako se isteže ili savija leđa u skupljeni položaj, to također može biti znak bolova u trbuhu te je iznimno važno da ga odvedete kod veterinara.