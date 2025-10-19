Naši Portali
obratite pozornost

Vaš ljubimac možda pati: Ovih šest znakova pokazuju da je pas nesretan

Dora Škrlec
19.10.2025.
u 12:30

Pažljivo promatranje tih znakova može pomoći vlasnicima da bolje razumiju potrebe i raspoloženje svojih ljubimaca

Psi ne mogu govoriti riječima, ali svoje emocije i osjećaje često jasno izražavaju ponašanjem. Način na koji mašu repom, režanje, zavijanje, sklanjanje ili traženje pažnje samo su neki od signala kojima nam ljubimci daju do znanja kako se osjećaju. Pažljivo promatranje tih znakova može pomoći vlasnicima da bolje razumiju potrebe i raspoloženje svojih pasa te pravovremeno reagiraju ako nešto nije u redu. Stručnjakinja za pse iz Canine Cottagesa, dr. Emma Theobald, koja ima doktorat iz veterinarske medicine i znanosti. otkrila je šest znakova upozorenja da se vaš pas osjeća nesretno.

"Psima su potrebne šetnje i boravak na otvorenom većinu dana, idealno svaki dan, radi mentalne stimulacije, kao i radi fizičke aktivnosti. Ako psu nije pruženo dovoljno vježbe, stimulacije ili druženja, pokazat će da njegove potrebe nisu zadovoljene", objasnila je dr. Theobald. Nagomilana fizička energija i nedovoljna mentalna stimulacija mogu dovesti do problema u ponašanju, piše Daily Express. "To može uključivati ​​ponašanja poput pretjeranog lajanja i cviljenja", rekla je stručnjakinja.

Dodatna destruktivna ponašanja mogu uključivati ​​žvakanje namještaja i zidova, mokrenje unutra i opsesivno šetanje po kući. Psi koji se osjećaju neispunjeno također mogu pokazivati ​​znakove tjeskobe, no to nije glavni pokazatelj njihove nesretnosti. "Znakovi da je vaš pas možda nesretan uključuju opću letargiju i pretjerano spavanje", upozorila je dr. Theobald.

Psi također mogu pokazivati ​​apatiju prema svojim igračkama, nezainteresiranost za šetnje i nedostatak interesa za vas. Ta apatija može se proširiti na nedostatak uobičajenog entuzijazma za hranu i poslastice ili potpuno prestanak uzimanja hrane i poslastica. Ovo je šest znakova da je vaš pas nesretan: opća letargija, prekomjerno spavanje, apatija prema igračkama, šetnjama i vlasniku, nezainteresiranost za igru ​​ili trčanje okolo te nedostatak uobičajenog entuzijazma za poslastice.

"Mnoga od ovih ponašanja mogu također može biti znak da se vaš pas ne osjeća dobro, stoga ga je dobro odvesti na pregled kod veterinara da bi se isključili i eventualni zdravstveni problemi", zaključila je stručnjakinja.

Ključne riječi
nesretan znakovi pas

