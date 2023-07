Uštedite na računu za struju uz upotrebu klima uređaja: Ovi savjeti će vam pomoći!

Ljetni dani ponekad mogu biti zaista vrlo teški za izdržati, pa je sasvim normalno da ćete upaliti svoj klima uređaj ako ga imate kod kuće- međutim, cjelodnevni rad rashladnih sustava znači i veće račune za struju. Ipak, postoje načini da se to izbjegne. Ovo je nekoliko načina racionalnog i optimalnog korištenja klime – kako da se rashladite, ali i uštedite struju, piše USA Today.

Za održavanje prostora ugodnim, stručnjaci savjetuju da temperatura klime bude postavljena na 24-25 stupnjeva Celzijusa. Međutim, savjet je i da se pažljivo bira način rada uređaja. Ako dobro postavite klimu, to vam može značajno umanjiti potrošnju struje i račune.

VEZANI ČLANCI:

Postavljanje temperature: Jedan od najčešćih razloga zbog kojih klima troši više struje jeste prenisko postavljena temperatura. Statistički podaci pokazuju da većina korisnika postavlja svoje klima uređaje na 21 do 23 stupnjeva Celzijusa. Ipak, stručnjaci i portali koji se bave bijelom tehnikom savjetuju da klima bude postavljena na 24 ili 25 stupnjeva, tvrdeći da će i zbog te male razlike u temperaturi i dalje biti ugodno u prostoriji, ali da je štednja struje u tom slučaju sigurna. Računi time mogu biti umanjeni za čak 10 do 25 posto.Stručnjaci upozoravaju i da treba voditi računa gdje je postavljen termostat. Taj dio uređaja veoma je osjetljiv na toplinu koju emitiraju televizori, računala i drugi električni uređaji, pa je preporučljivo da se klima montira dalje od njih, jer će protivnom, kompresor raditi duže.

Izbor načina rada: Za razliku od starijih klima uređaja, koji su imali samo osnovne funkcije hlađenja odnosno imali su tri opcije hlađenja – nisko, srednje i visoko, novije klime imaju više opcija načina rada. Bez obzira jesu li u pitanju standardne klime, prozorski modeli ili prijenosni klima uređaji, svaki ima način hlađenja (Cool Mode). U ovom načinu AC kompresor radi na postavljenoj temperaturi i brzini ventilatora koja odgovara toj razini. To znači da potencijal za uštedu električne energije ovisi od temperature na kojoj se koristi klima uređaj.

VEZANI ČLANCI:

Fan Mode (način rada ventilatora), kao što naziv kaže, označava rad samo ventilatora, dok je kompresor isključen. Na taj način se ostvaruje i značajna ušteda u radu. Ipak, ovaj način ne omogućava dodatno rashlađivanje prostora. Dry Mode (suhi način) je posebno koristan za gradove koji su bliže moru i imaju visoku razinu vlage u zraku. No, on je odličan za upotrebu i u kontinentalnoj klimi danima kada je vlažnost u zraku visoka. Stručnjaci kažu da se zahvaljujući ovoj opciji otklanja višak vlage i zrak u prostoru čini zdravijim. Ujedno – korištenjem tog načina, štedi se energija, jer ventilator i kompresor rade manjim brzinama.

Održavanje rashladnih sustava: Redovno čišćenje klima uređaja, navode stručnjaci, ima višestruki značaj.Prema istraživanjima, jedinica prosječno godišnje izgubi 5 posto svoje efikasnosti ukoliko se ne održava – što dovodi do bržeg trošenja. Neefikasni rad dovodi i do povećanja troškova električne energije jer je potrebno više vremena da se postigne zadana temperatura.Filteri skupljaju prašinu i druge štetne tvari, pa ako se ne čiste dolazi do smanjenog protoka zraka. Zato je potrebno pažljivo pranje svakih mjesec dana. Održavanje podrazumijeva i angažiranje profesionalaca. Pred-sezonski servis klima uređaja obuhvaća detaljnu provjeru cjelokupne kako vanjske, tako i unutrašnje jedinice, a po potrebi i punjenje freona.

Muškarac otkrio trik za perilicu posuđa pa izazvao burnu raspravu: 'Ovo uopće nema smisla'