Jeste li čuli za mit o 'ljetnom penisu'? Liječnici kažu kako je stvaran, ali ima i mračnu stranu

Jeste li već čuli za tzv. 'ljetni penis'? Riječ je o neobičnoj, ponekad i zbunjujućoj pojavi s mogućim neželjenim posljedicama, upozoravaju liječnici. Iako promjena godišnjih doba može imati značajan učinak na muško spolovilo, to nije uvijek samo dobra vijest. Naime, fenomen tzv. ljetnog penisa može vizualno povećati penis, ali istovremeno stvoriti probleme u spavaćoj sobi. Radi se o svojevrsnom maču s dvije oštrice, piše LAD Bible.

Visoke temperature ne utječu samo na penis, već i na testise pa muškarci ljeti mogu osjetiti da je u preponama sve 'zategnutije', i to doslovno. Pojam 'ljetni penis' nije službeni medicinski termin, ali se koristi kako bi se opisalo stanje kada penis tijekom toplijeg vremena izgleda veće ili punije. Dr. Chun Tang, liječnik opće prakse iz privatne klinike Pall Mall Medical, objasnio je zašto se to događa. 'Tijekom toplijih mjeseci, osobito kada je vruće i sparno, toplina uzrokuje lagano širenje krvnih žila, što može učiniti da stvari tamo dolje izgledaju malo drugačije', pojasnio je dr. Tang. Drugim riječima, zbog vrućine tijelo širi krvne žile kako bi se ohladilo, pa tako dolazi do većeg protoka krvi u ruke, noge, ali i u penis. Rezultat? Penis može izgledati malo veći, pogotovo kad nije u erekciji. No, zbog te povećane cirkulacije, penis može djelovati i mekše ili opuštenije nego inače.

Zašto neki muškarci imaju 'ljetni penis', a drugi ne? Nije svatko 'blagoslovljen' ovom promjenom tijekom toplinskih valova. Dr. Tang objašnjava da ne postoji točna temperatura koja aktivira ovaj efekt – radi se više o sreći (ili nesreći), ali i o individualnoj osjetljivosti na toplinu. Ako vam ta promjena smeta, dr. Tang savjetuje da izbjegavate vrućinu, nosite prozračnu odjeću te da pijete dovoljno tekućine.

Iako penis može izgledati veći ljeti, to ne znači nužno i bolji seksualni učinak. Baš naprotiv. Dr. Donald Grant, liječnik i savjetnik iz The Independent Pharmacy, upozorava da visoke temperature mogu izazvati erektilnu disfunkciju (ED). 'Toplo vrijeme može utjecati na mnoge zdravstvene tegobe, pogoršavajući simptome, uključujući erektilnu disfunkciju', kaže dr. Grant. Glavni razlog za to je, dodaje, dehidracija, koja smanjuje volumen krvi i otežava postizanje i održavanje erekcije. Osim toga, vrućina može narušiti san i izazvati umor, a loš san utječe na proizvodnju testosterona, što dodatno pogoršava probleme s erekcijom. 'Loš san može izravno utjecati na proizvodnju hormona, smanjujući količinu proizvedenog testosterona', kaže dr. Grant.

I za kraj, ljeto je vrijeme za druženje i alkohol, što također ne pomaže. 'Alkohol može imati izrazito negativan utjecaj na simptome erektilne disfunkcije, snižavajući krvni tlak i utječući na protok krvi u područje spolovila. Dugotrajno i nezdravo konzumiranje alkohola može oštetiti živce i krvne žile, dodatno pogoršavajući situaciju', kaže dr. Grant. Drugim riječima, 'ljetni penis' na prvu može izgledati kao dar prirode, ali može donijeti i neugodne posljedice. Stoga, ako želite zadržati formu, držite se hlada, vode, lagane odjeće i izbjegavajte pivo.