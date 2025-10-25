Upozorenje vlasnicima pasa: Ove uobičajene navike mogu uznemiriti vaše ljubimce

Mnogi vlasnici obožavaju svoje kućne ljubimce i nastoje im pružiti što više ljubavi, pažnje i brige. Ipak, često nismo svjesni da neka naša svakodnevna ponašanja, iako potpuno nenamjerna, mogu negativno utjecati na njihovo raspoloženje i osjećaj sigurnosti. Sitnice koje nama djeluju bezazleno, poput tona glasa, rutine ili načina na koji ih ostavljamo same kod kuće, našim ljubimcima mogu stvarati stres ili tugu. Vlasnici pasa sada se ispričavaju svojim psima nakon što su otkrili da bi uobičajena navika mogla povrijediti njihove osjećaje.

U viralnom TikTok videu, korisnica Digit and Pip podijelila je šest ljudskih ponašanja koja mogu uzrokovati tjeskobu kod pasa te ih navesti da se osjećaju neželjeno ili nevoljeno. Mnogi vlasnici priznali su da rade te stvari i od saznanja obasipaju svoje ljubimce ljubavlju da bi se iskupili. "Pas vam poljupcima pokazuje privrženost. Ako ga odgurnete, pas bi to mogao protumačiti kao odbacivanje", objasnila je u videu. Iduće je ljutnja na psa. On ne razumije tu emociju, pa ga time zapravo samo učite da vas se boji", objasnila je u videu. Slično tome, korištenje naredbe "dođi" da biste ih natjerali da učine nešto što ne vole samo će ih navesti da tu naredbu povezuju s kaznom, piše Daily Express.

"Oduzimanje hrane ili poslastica dok jedu, samo da biste pokazali da možete, moglo bi ih naučiti da postanu posesivniji i da se boje da će izgubiti izvor hrane. Opetovano zadirkivanje poput puhanja u lice ili nasumičnog bockanja može zbuniti vašeg psa i izazvati tjeskobu ili stres. Također, psi se mogu bojati iracionalnih stvari, ali ignoriranje njihovih strahova i prisiljavanje da se upuste u situaciju može im uzrokovati tjeskobu i počet će misliti da je to kazna", objasnila je korisnica.

Mnogi su vlasnici pasa u komentarima podijelili svoja mišljenja i iskustva. "Nee, ja pušem svom psu u lice iz zezancije!", "Odmah se vraćam, idem se ispričati svom psu", "Kakva to osoba može odbiti pseće poljupce?", "Ponekad jednostavno moram odbiti to lizanje. Ako preusmjeravanje ne uspije, moram ga odgurnuti", "Moje štene se bojalo stepenica, nikada se nije penjalo ni spuštalo. Jednog dana sam ga stavila na vrh stepenica, legla u dnevnu sobu i čekala da dođe. Došla je", samo su neki od komentara.

Prema dr. Erin Hecht i njezinom timu s projekta na Sveučilištu Harvard, psi doista osjećaju emocije, ali ne na isti način kao ljudi. "Pripisivanje ljudskih riječi i uzroka tim emocijama nije uvijek najbolji način da ih se opiše. S jedne strane, može biti korisno koristiti riječi poput 'ljubomore' za konceptualizaciju i povezivanje sa psećim osjećajima", objasnila je dr. Julia Espinosa, postdoktorandica Nacionalne znanstvene zaklade koja proučava kako geni, mozak i životna iskustva utječu na strah i reaktivnost kod pasa.

Dodala je da antropomorfiziranje, odnosno pripisivanje ljudskih osjećaja životinjama, nosi rizik od propuštanja signala koji točnije objašnjavaju osjećaje i potrebe vašeg psa. "Bolji pristup uključuje razmatranje osjećaja vašeg psa na ljestvici od vrlo negativnih do vrlo pozitivnih", zaključila je.