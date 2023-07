Upoznala je muža kad joj je bilo 18, a njemu 34 godine: 'Sad mi je najbolja prijateljica njegova bivša žena'

Annabelle Baugh prvi put je upoznala svog partnera, s kojim je već 21 godinu, kada je imala 18, a on 34 godine. Annabelle, koja sada ima 45 godina, upoznala je Simona (61) jer je radila kao financijska savjetnica u tvrtki preko puta njegove. Kada je postala nezadovoljna na svome poslu, prebacila se raditi u Simonovu firmu. 'Kad sam ga prvi put srela, bilo je nešto u njemu', rekla je Annabelle, koja živi u West Midlandsu, za Metro, 'Jednostavno mi se svidio. Nije da je bio nevjerojatno zgodan ili moj tip ili nešto slično. Samo mi se sviđalo biti u njegovoj blizini i voljela sam zvuk njegova glasa. Učinio je da se osjećam stvarno samopouzdano i dobro sama sa sobom'.

No, dok se sa svojim šefom odlično slagala, njihova je romansa procvjetala tek godinama kasnije jer su oboje u to vrijeme bili u braku s drugim ljudima. 'Ništa', naglašava ona, 'apsolutno se ništa nije dogodilo u tom razdoblju. Ni na kraj pameti mi nije bilo da to napravim. Ali, on je postao moj financijski savjetnik kad sam kupila svoju prvu kuću s 20 godina, pa mi je sredio hipoteku i sve ostalo. Također mi je pomogao da uspostavim nekoliko polica, poput mirovine za mog muža. Kada sam se rastala od muža imala sam 24 godine, nazvala sam ga da mu kažem da želim otkazati police koje sam plaćala za njega i ponovno staviti hipoteku na svoju kuću'.

Tada joj je rekao: 'Pa, zapravo sam nekoliko tjedana odsutan s posla jer sam se razišao sa suprugom nakon 20 godina braka'. Annabelle dodaje: 'Bilo je stvarno bizarno da smo oboje prekinuli s našim partnerima'. U to vrijeme, Annabelle se vratila svojim roditeljima na neko vrijeme nakon prekida dok su se obavljali neki radovi na njezinoj kući, i prisjeća se razgovora koji je vodila s mamom o ponovnom viđenju Simona. 'Sjećam se da sam joj potrčala i rekla: 'Nikad nećeš pogodite što - Simon se razišao sa suprugom nakon 20 godina. Uvijek mi se sviđao. Što da napravim?', prisjetila se ona.

Daleko od toga da je bila zatečena izjavom svoje kćeri, njezina mama – koja je i sama 16 godina mlađa od Annabellinog oca – imala je mudar savjet. 'Rekla je: 'Pa ako je prošlo 20 godina, možda bi mu trebala dati malo vremena – nemoj odmah skočiti na njega, pusti ga da se aklimatizira. I možda se opet spoje – nikad se ne zna'. Moja je mama bila jako dobra u tim stvarima', rekla je Annabelle.

Tako su Annabelle i Simon dogovorili susret i razgovor o financijama kad će on biti spreman za povratak na posao, a nakon otprilike četiri mjeseca Simon joj je pomagao s njezinom administracijom nakon razvoda, Annabelle je napravila prvi potez i pozvala ga van. 'Rekao je da', kaže Annabelle, koja je sada viša marketinška stručnjakinja u Exposure Ninji, 'Dva tjedna kasnije preselila sam se k njemu, a desetak mjeseci nakon toga zatrudnjela sam s našim sinom, Byronom, koji sada ima 19 godina'.

'Simon je već imao sina, Louieja, i kćer, Hannah, iz prethodnog braka. Imali su sedam i 12 godina kad smo mi počeli našu vezu i odmah su me dobro prihvatili', rekla je, 'Sada ih zovem svojim nebiološkim sinom - svojim NBS-om - i svojom nebiološkom kćeri - svojim NBD-om'. Njezin NBS, koji je autističan, toliko voli Annabelle da ju je jednom prilikom tijekom odlaska u supermarket nazvao mama. 'Pa sam rekla: 'Umm, možda me zovi teta? Zato što se tvojoj mami možda neće svidjeti ovo', sjeća se Annabelle.

Iako Annabelle kaže da nema svog tip, priznaje da je uvijek voljela starije muškarce. 'Moj tata je imao 50 godina kad sam se rodila', objašnjava ona, 'i uvijek mi se činio jako mladim. Sjećam se kad sam ja imala 10, a on 60, djelovao je mlađe od očeva većine mojih prijatelja koji su bili u 40-ima. Pretpostavljam da sam uvijek imala drugačiji pogled na godine jer je moj tata malo stariji. Sada je preminuo, ali ja sam bila prava tatina curica'.

Dakle, kada je tek počela izlaziti sa Simonom - kada je njoj bilo 25, a njemu 40 - iako se njezinim prijateljima on činio kao mnogo stariji muškarac, rekla je da joj se njoj uopće ne čini starim. 'Osim činjenice da je sredio svoja život, pretpostavljam', dodaje ona, 'Imao je posao, znao je što radi, znao je što želi od života i znao je što želi od veze. A što se mene tiče, ja sam brzo sazrela. Udala sam se s 18 i kupila svoju prvu kuću s 20, tako da sam s 25 bila puno zrelija od većine ljudi moje dobi. Stoga sam osjećala da sam s njim u boljem odnosu jer sam željela ozbiljnu vezu. Nitko od mojih prijatelja nije bio iznenađen'.

A, budući da je razlika u godinama njezinih roditelja ista kao i njezina i Simonova, Annabelleina je obitelj vrlo lako prihvatila Simona. 'Stvarno, jako im se svidio', kaže ona. 'Uopće im se nije sviđao moj prvi muž. Mislim da je moj tata smatrao da bi Simon imao dobar, stabilan utjecaj na mene jer sam bila pomalo divlja kad sam imala 25'.

Ali, njezin je otac imao jedno pravilo za Annabelle kad mu je rekla o svojoj sklonosti prema starijim muškarcima. Pravilo je bilo da sve dok je njezin tata, koji je tada imao 75 godina, imao najmanje 20 godina kad se rodio onaj s kim je željela izlaziti, što ga je činilo dovoljno starim da bude otac tog tipa, njemu bi to odgovaralo. To je dob od 55 godina učinilo graničnom točkom - dobni jaz od 30 godina. 'Dakle, u 40. godini Simon je bio samo beba!', šali se Annabelle.

Simonova obitelj jednako je dobro prihvatila Annabelle. Zapravo, igrom slučaja, njegov otac i maćeha također imaju 16 godina razlike. Čak je i njegova bivša supruga, Wendy, zadovoljna što je Annabelle došla u obitelj, jer su se njih dvije sprijateljile vrlo brzo nakon što su se upoznale. 'Bio je to prilično prijateljski prekid', prisjeća se Annabelle, 'a mi smo kliknule. Sad smo zapravo jako dobre prijateljice. Idemo zajedno u božićni šoping svake godine, a zadnja dva Božića proveli smo kod nje'.

Svima koji sumnjaju u legitimnost veza s razlikom u godinama poput njezine, Annabelle kaže: 'Stvarno je važno nemati unaprijed stvorene ideje o stvarima u životu. Mislim da ćete, ako idete kroz život s unaprijed stvorenim predodžbama, bilo da se radi o vezama ili o tome odakle netko dolazi, što god to bilo, pogrešno shvatiti stvari. Morate tretirati svaku osobu, svaku situaciju i svaki odnos kao pojedinca - svi smo jedinstveni. Izvana nitko ne može znati što dvoje ljudi dobiva jedno od drugoga ili što to dvoje ljudi treba od svoje veze. Ne osuđujte ljude zbog njihovih godina... netko s 18 godina mogao bi biti zreliji od nekoga s 40. Ovisi o tome što ljudi doživljavaju u životu, a to ne možete procijeniti po tome kako izgledaju, ili po godinama koje imaju, ili po poslu koji rade - jednostavno ne možete'.

