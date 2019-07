Uplatili najskuplji odmor u svom životu, a dogodila im se noćna mora

Britanski par požalio je svoje ljetovanje koje je platio najskuplje u životu.

Naime, Chris Crock (70) i Sarah Crock (63) optužili su Regent Seven Seas Cruises nakon što je Chris izbačen s broda jer je netko ukrao njegovu putovnicu tijekom putovanja.

Kako bi otišli na odmor iz snova, bračni par odvojio je £10,000,odnosno, u protuvrijednosti oko 82 tisuće kuna za all inclusive putovanje u travnju na kruzeru u trajanju od 12 dana od Barcelone to Venecije. No, dogodila mu se nesreća jer je netko ukrao njegove dokumente.

Putovanje je od početka krenulo naopako. Zbog vremenskih neprilika, putnicima su rekli da neće biti u mogućnosti uploviti u sve luke po rasporedu, poput Monte Carla, i Chris se rekao da je osjećao da je to bio princip: "Uzmi ili ostavi".

No, prava noćna mora za spomenuti par započela je kada su stigli u Rim, piše Metro.

Stigli su u 16h umjesto ranije, ujutro u 7h i to zbog toga jer je jedan od putnika doživio srčani udar na brodu tijekom plovidbe.

Zbog kasnog dolaska u Rim, tu su ostali još jedan dan izvan rasporeda plovidbe.

"Drugi dan, nakon što su otišli u razgledavanje hop on hop off autobusom, otišli su na ručak u jednu uličicu dalje od centra koji je bio preplavljen ljudima.

Putovnicu je nosio sa sobom u unutarnjoj strani jakne koju je stavio i nosio u ruksaku.

Ruksak je stavio pod stolicu, a nakon što je njegova supruga otišla u toalet te se vratila, zatim je otišao i on. Kada se vratio vidio je da ruksaka nema, iako ga nitko nije ostavljao bez nadzora.

Par je otišao na policiju prijaviti krađu, a zatim su požurili natrag na kruzer kako ne bi otplovio bez njih.

Kada su došli na kruzer, Chris je odmah prijavio na recepciji da mu je ukran dokument, no osoblje ga je zatim zatražilo drugi dokument kojimože potvrditi njegov identitet, a kako ga nije imao sa sobom, već samo kopiju putovnice, poručili su mu da odmah mora napustiti brod u skladu s međunarodnim, imigracijskim i pomorskim pravom.

Ogorčen, rekao je da vjerojatno ovo nije prvi slučaj da je nekome od putnika ukran dokument te da moraju imati neko rješenje jer još nisu prošli ni pola uplaćenog putovanja. No, pojasnili su mu na brodu da nitko ne može putovati bez valjanog dokumenta stoga je ispraćen do kabine da se spakira te napusti kruzer. Par je morao ostati još pet dana u Rimu dok Chrisu nisu izdali privremenu putovnicu u ambasadi, što je ovom paru, uz kupnju karte za povratak kući iz Rima, uzrokovalo dodatne troškove taksi prijevoza i hotela od dodatnih oko 10 tisuća kuna.

Pogledajte i video Kako složiti pop-up šator