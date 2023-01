Učite od najboljeg na svijetu: Recept za tijesto za pizzu slavnog Franca Pepea izazov je za ovaj tjedan

Nebrojeno puta bio je proglašavan najboljim talijanskim pizzaiolom, njegova je pizzerija Pepe in Grani mjesto u koje hodočaste obožavatelji pizze iz svih dijelova svijeta, a The Best Chef Pizza Award i prošle ga je godine nagradio titulom najboljeg na svijetu. Pogledajte kako Franco Pepe radi tijesto za pizzu i okušajte se sami u pripremi.