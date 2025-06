U mjestu nismo mogli pojesti dobru pizzu pa smo je odlučili praviti sami

U centru Dugog Sela, mjesta kojem se povijest i identitet isprepliću s vinogradima, Martinjem i obiteljskim vrijednostima, nalazi se restoran San Martin, prostor u kojem se gastronomija, druženje i svakodnevica stapaju u jedno. A iza tog mjesta, koje danas mnogi prepoznaju kao nezaobilaznu točku na karti grada, stoji čovjek čije se lice ne pojavljuje često u reklamama, ali čiji se trag osjeća u svakom detalju prostora, u svakom zalogaju i u svakom nasmijanom konobaru. Marvin Domgjonaj, voditelj restorana San Martin, nije samo ugostitelj nego i čovjek koji je s restoranom odrastao, sazrijevao i gradio ga svojim rukama, idejama i intuicijom.

12.06.2025., Dugo Selo - Gastro ponuda restorana San Martin. Photo: Sandra Simunovic/PIXSELL Foto: Sandra Simunovic/PIXSELL

Njegova je priča počela davno, gotovo slučajno, u vrijeme kad većina tinejdžera još nema jasnu sliku budućnosti. – Imao sam četrnaest godina kad sam prvi put osjetio da me taj svijet ugostiteljstva, lokala, ljudi, žamora i dinamike istinski privlači. Otac je to prvi primijetio. On je cijeli život bio zaljubljenik u ugostiteljstvo, iako mu to nije bila glavna profesija. Kad je bio mlađi, radio je kao konobar i uvijek govorio: “Kad ostarim, imat ću svoj lokal.” Imao je dobru poziciju u centru grada, prostor koji je planirao prenamijeniti u neki poslovni sadržaj. Kad je vidio koliko me to zanima, odlučio je taj svoj san ostvariti, ali zajedno sa mnom – prisjeća se Marvin.

Tako je počelo, neslužbeno, iz obiteljske strasti i životne filozofije da lokal nije samo mjesto za jelo i piće, nego produžetak doma.

Između školske torbe i dječačkih snova, Marvin se našao u svijetu kave, stolova i blagovaonica, gdje su se stjecale prve radne navike, ali i ideje koje će kasnije oblikovati San Martin.

– Pizzu i hranu kao ozbiljniji segment nismo imali odmah. Na ideju o pizzi došli smo iz vlastitog nezadovoljstva, nismo u Dugom Selu mogli pojesti kakvu smo zamišljali i voljeli. Bili smo zaljubljenici u dobru pizzu, onu iz krušne peći, s pravim tijestom i kvalitetnim sirovinama. Rekli smo: “Idemo napraviti nešto drukčije.” No, kako to često biva, početak nije bio u vlastitom gradu. Kako bismo izbjegli početničke pogreške u poznatom okruženju, odlučili su se okušati na moru, u Baškoj Vodi. Ondje su uzeli prostor i sezonu 2006. godine iskoristili kao školu. – Tamo možemo i pogriješiti, ali ćemo učiti. A ovdje, doma, ako pogriješiš, teško ćeš ispraviti – kaže.

Baška Voda postala je njihova praksa, a Dugo Selo ubrzo njihova pozornica. Restoran San Martin danas više nije eksperiment. On je stabilna točka susreta, prostor koji istovremeno funkcionira kao restoran, kafić, pizzeria i društveno središte. Na prvu nenametljiv, ali iznutra promišljeno uređen, San Martin okuplja raznolike goste, obitelji, prijatelje, poslovne ljude, sportaše, zaljubljene parove,

starije i mlade.

– Restoran nije samo hrana. Hrana je temelj, ali atmosfera, ambijent, usluga i to kako se gost osjeća, to je ono što čini razliku. Puno razmišljamo o detaljima. Na primjer, terasa ljeti postaje mjesto večernjih izlazaka, ali zimi je grijana, s dekicama, svjetlom i osjećajem da si u nekoj božićnoj bajci. Ljudi to prepoznaju, vraćaju se. Nudimo i pizzu i burger i kavu i vino, ali ono što nas razlikuje je taj osjećaj da si dobrodošao – ističe Marvin.

San Martin je poznat i po svojoj raznolikoj ponudi hrane, od tankih, hrskavih pizza iz krušne peći, preko sočnih burgera koji se pripremaju od svježeg mljevenog mesa i vlastitih umaka, do finger fooda koji je idealan za druženje. Jelovnik se stalno nadograđuje, osluškuju se potrebe gostiju, prati se što je moderno, ali ne gubi se vlastiti stil.

– Burgeri su kod nas postali jako popularni. Imamo sve, od onih klasičnih do onih s tartufima, s pancetom, jaje u tortilji, vege opcije... ali uvijek pazimo na meso, na umake, na kruh. Sve mora biti svježe, ukusno i toplo. Ljudi znaju kad netko radi iz ljubavi, a kad samo “odrađuje posao”. Mi radimo s entuzijazmom. I to se osjeti – kaže.

Pored hrane, San Martin njeguje i društvenu komponentu, organiziraju se koncerti, DJ večeri, gledanje utakmica, vikendi hamburgera ili pizza, adventska okupljanja i privatne proslave. Tu je i opcija naručivanja hrane online bez registracije, s brzom dostavom i jasnim cijenama. – Gledamo što ljudi trebaju. Netko želi doručkovati i popiti dobru kavu. Netko traži mjesto za poslovni ručak. Netko želi izaći navečer uz koktel i glazbu. San Martin pokušava sve spojiti. To nije lako, ali zato i traješ, jer se trudiš razumjeti ljude.

Unatoč mladosti, Marvin je već sada čovjek s ozbiljnim iskustvom. Njegova obitelj dolazi iz svijeta zlatarstva, ali on je izabrao svoj put. – Mnogi su me pitali zašto nisam uzeo zlatarsku radnju. Ali znao sam da je ovo moj svijet. Ovdje sam među ljudima, ovdje gradim nešto živo. I kad vidiš zadovoljnog gosta, znaš da si napravio pravu stvar. San Martin je danas daleko od početničkog pokušaja. On je postao simbol novog Dugog Sela, grada koji se razvija, modernizira, ali ne gubi dušu. U tom procesu Marvin Domgjonaj nije samo poduzetnik, on je domaćin, tihi strateg i čovjek koji razumije da ugostiteljstvo nije industrija, nego poziv.

– Za mene restoran nije posao. To je životni stil. Uđeš ujutro, izađeš navečer, i sve to vrijeme si u priči, u ritmu, među ljudima. To me ispunjava. I zato ćemo nastaviti ulagati, slušati goste, biti inovativni, ali uvijek s osmijehom i srcem – zaključuje Marvin. U svijetu u kojem se restorani otvaraju i zatvaraju gotovo svakodnevno, San Martin stoji čvrsto kao prostor koji ima dušu, koji diše zajedno sa svojim gradom i ljudima. A iza svega, skromno i predano, stoji čovjek koji je s četrnaest godina znao ono što mnogi nikad ne otkriju,

čime se želi baviti i kako pretvoriti lokal u dom za sve.

– S vremenom sam naučio da bez tima nema ničega. Možeš imati najbolju ideju na svijetu, ali ako nemaš prave ljude koji je nose s tobom, sve pada u vodu. Imamo tim koji je godinama s nama, koji razumije što želimo i kako želimo. Ljudi osjete kad ih se cijeni i vraćaju se kroz osmijeh, trud i odnos prema gostima – ističe.

I doista, osmijeh konobara, srdačnost osoblja, brza i kvalitetna usluga, sve su to elementi koje San Martin čine toplim mjestom, a ne još jednim “lokalom”. Važno mjesto u cijeloj priči zauzima i obitelj. Iako je Marvin lice restorana, iza njega stoji cijela mreža podrške, otac, koji je pokrenuo sve, brat, koji vodi zlatarnicu, majka koja drži sve pod kontrolom iz pozadine. – To što smo obiteljski povezani, daje dodatnu odgovornost, ali i motivaciju. Kad znaš da ne radiš samo za sebe, nego za sve nas, tada ne odustaješ lako.

I dok se Dugo Selo posljednjih godina urbanizira, širi i dobiva sve više stanovnika, San Martin ostaje orijentir, mjesto koje se ne boji rasti, ali koje ostaje vjerno svom identitetu. Uz planove za dodatno proširenje i nove sadržaje, Marvin razmišlja o edukaciji mladih. – Volio bih jednog dana imati program za praksu, za srednjoškolce koji žele učiti o ugostiteljstvu iz prve ruke, u stvarnim uvjetima, bez uljepšavanja. Jer to je svijet koji ti puno da, ali traži strast, disciplinu i stalno ulaganje.

Jer upravo ta ideja, da ništa ne dolazi preko noći, nego se gradi dan po dan, gost po gost, temelj je uspjeha San Martina. I zato nije slučajno da gosti ovdje dođu na prvu kavu, poslovni ručak, obiteljsku večeru ili da obilježe važne trenutke u životu. Jer osjećaju da nisu samo broj, već da su dio priče koja se piše već gotovo dva desetljeća, i koja, ako pitate Marvina, tek počinje.