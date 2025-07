U dilemi: 'Trebam li oprostiti trudnoj prijateljici koja se našalila na račun moje neplodnosti?'

Jedna 35-godišnjakinja podijelila je na Redditu iskustvo s nedavnog 'baby showera' odnosno zabave darivanja novorođenčeta koje je organizirala za svoju prijateljicu. Ondje se kaže, dogodilo nešto što ju je duboko povrijedilo, toliko da je odlučila otići s proslave. U objavi na popularnom internetskom forumu ispričala je da je pomagala organizirati proslavu za svoju 34-godišnju prijateljicu Annu, koja očekuje drugo dijete, piše People.

'Kupila sam ukrase, podijelila troškove, ispekla muffine, učinila sve što je bilo potrebno da zabava bude savršena', napisala je. Kako je pojasnila, već nekoliko godina sama pokušava zatrudnjeti bez uspjeha i njezina Anna to jako dobro zna. Tijekom zabave gosti su igrali kviz s pitanjima o bebama, kad je Anna ispalila neprimjerenu šalu na njezin račun. 'Anna se našalila kazavši kako ću ja sigurno izgubiti na kvizu jer nisam baš stručnjakinja za bebe', ispričala je žena. Dodala je kako ju je ta rečenica zatekla i duboko pogodila. 'Nekolicina je ljudi nesigurno prasnula u smijeh, a ja sam... Jednostavno sam se smrznula', dodala je. Potom se ispričala i tiho napustila zabavu.

Iako nije rekla je li se kasnije vratila, navela je da joj je Anna poslala poruku u kojoj piše da se samo šalila i optužila je da je napravila scenu svojim odlaskom. 'Jedna zajednička prijateljica rekla mi je da sam trebala ostati i da nisam trebala svu pozornost usmjeriti na sebe', napisala je Zato se i obratila Reddit zajednici s pitanjem: 'Pretjerujem li što sam se uvrijedila i otišla?'

Velika većina komentatora stala je na njezinu stranu. Mnogi su istaknuli da je Anna zapravo pogriješila te da prava prijateljica nikada ne bi zbijala šale o nečijoj neplodnosti. Jedan je korisnik napisao: 'Referirati se na to da nemaš djecu je prelazak granice. To je granica koju bi tvoji prijatelji trebali poštovati. Ako ona misli da si ti čudna jer si to uzela k srcu, onda ti nije prava prijateljica. Zaslužuješ bolje.'

Drugi su primijetili da čak ni Annina isprika nije bila iskrena, nego obrambena. 'To što ti je poslala poruku da se samo šalila nije isprika, to je izbjegavanje odgovornosti za okrutnost koju je pokazala', napisao je jedan korisnik. Neki su savjetovali da prijateljici da još jednu priliku da se iskreno ispriča i razmisli zašto je uopće rekla takvo nešto. No, ako s vremenom ne pokaže iskreno žaljenje, poručili su, vrijeme je da tu prijateljicu ostavi iza sebe.