Očajna trudnica: 'Moja svekrva je prekrasna, ali ono što suprug traži da učinim za nju je previše'

Trudnica koja čeka svoje treće dijete podijelila je na Redditu kako se suočava s bračnim nesuglasicama jer ne želi nazvati dijete po svekrvi, unatoč želji svog supruga. U objavi je anonimna 29-godišnjakinja objasnila da su ona i suprug (28) još ranije dogovorili pravila za biranje imena – ako je dijete djevojčica, ona ima veću riječ kod izbora imena, a on kod srednjeg imena, i obrnuto ako je dječak. No, uvjet je da im se i jednom i drugom sviđaju imena. Kod prvog djeteta, djevojčice, odabrali su ime koje se majci najviše sviđalo i srednje ime koje je vezano uz obitelj njezina supruga, piše People.

Kod druge trudnoće, kad su saznali da očekuju još jednu djevojčicu, suprug je počeo inzistirati da se dijete nazove po njegovoj majci. Iako navodi da joj je svekrva draga, velikodušna i da je prihvaća kao vlastitu kćer, priznaje da joj se ni prvo ni srednje ime svekrve nimalo ne sviđaju. Osim toga, ističe da je njezin suprug izrazito vezan za majku, čak do te mjere da im to stvara probleme u braku. Nesretna trudnica je priznala kako je boli jer ima osjećaj da suprug više drži do toga da oda počast svojoj majci nego njoj, koja mu rađa djecu. Tijekom druge trudnoće žena se ipak izborila pa na kraju nisu nazvali dijete po svekrvi.

No sada, tijekom treće trudnoće, kaže, suprug ponovno vrši pritisak da se, ako bude djevojčica, dijete zove po njegovoj majci, što sve češće dovodi do svađa. Iako želi da suprug bude sretan, žena se boji da bi popuštanje u ovoj situaciji moglo dugoročno ugroziti brak.

Mnogi korisnici Reddita stali su na njezinu stranu. Jedan je komentirao: 'Sva djeca ionako nose njegovo prezime – zar to nije dovoljno da se njegova obitelj počasti?' Drugi su istaknuli da bi osoba koja devet mjeseci nosi dijete, prolazi kroz trudnoću i porod, trebala imati više prava u odluci o imenu. Jedna korisnica napisala je: 'Ovo bi bila moja crvena linija. Ako netko treba biti počašćen, onda je to majka djeteta.'