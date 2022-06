'U braku sam 30 godina i volim svoju ženu, no zaljubio sam se u drugu: Kako da joj kažem?

Sa svojom ženom sam u braku više od 30 godina, a u tom razdoblju smo većinom bili sretni. No, sada sam se zaljubio u nekog drugog i osjećam se kao da živim u laži. Svaki dan koji provedem u ovom braku samo me čini sve nesretnijim. Volim svoju ženu, najbolji smo prijatelj i proveli smo prekrasno vrijeme zajedno, ali iskra je odavno umrla, napisao je jedan muškarac za Mirror.

Žena u koju je zaljubljen je jedna kolegica s posla i očajnički želi biti s njom. Nisu radili ništa seksualno, ali su se ljubili. Ona se isto osjeća, te mu je rekla da je spremna napustiti muža da bi bila s njim. On osjeća stres i krivnju, a ne može se ni natjerati da kaže svojoj ženi da želi okončati njihov brak.

- Ne znam zašto mi je to tako teško kada sam zaljubljen u drugu osobu, ali jako me strah svega. Ne želim povrijediti svoju ženu i loše mi je svaki put kada pomislim da moram povesti taj razgovor s njom. Što da učinim? - nastavio je.

- Što se tiče krivnje koju osjećate, tu ne mogu ništa učiniti za vas. Jedino što bih rekla je da se uvijek brinem kada ljudi kažu da prekidaju vezu zbog nekog drugog. Moglo bi uspjeti s drugom ženom, ali sam tijekom godina imala mnogo pisama od ljudi koji su otišli iz braka da bi bili s nekim s kim su imali aferu i na kraju su požalili. Naravno da se zbog druge žene osjećate uzbuđeno i romantično, ali morate dobro razmisliti o životu kojeg ostavljate iza sebe i koji ste izgradili sa svojom suprugom. Ako ste stvarno nesretni, onda morate otići iz braka, ali onda učinite to jer ste sigurni da činite pravu stvar i da to nije samo zbog neke druge osobe. Činjenica da se mučite zbog toga i da niste još razgovarali s njom, tjera me da se zapitam imate li ipak nekih sumnji - odgovorila mu je Coleen Nolan.

