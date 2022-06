Otvaramo sezonu punjene paprike s receptom uz koji ovo obožavano jelo uspijeva i totalnim početnicima

Ljeto je stiglo i napokon možemo uživati u svima omiljenom jelu, a po kojem receptu ga pripremate ovisi hoće li u umaku prevladati rajčica ili je nećete uopće koristiti, hoćete li prvo meso popržiti na tavi ili ga sirovog miješate s rižom i punite paprike... Svatko ima svoju verziju, a obično je ta i najbolja.

Foto: Sanjin Strukić/Pixsell

Punjena paprika

Sastojci:

60 dag mljevene junetine

20 dag mljevene svinjetine

1/2 šalice riže

1 jaje

1 srednja glavica luka

3 režnja češnjaka

1 žlica crvene (slatke) paprike

12 svježih paprika

sol, papar

2 kg rajčice

1 žlica oštrog brašna

1,5 l goveđeg temeljca (plus još malo po potrebi)

2 dl kiselog vrhnja

Foto: Shutterstock

Priprema:

Rajčice stavite u vrelu vodu na par minuta, ocijedite, prelijte hladnom vodom i ogulite koru. Izrežite tvrde dijelove iz sredine i usitnite štapnim mikserom. Paprikama odrežite kapice s peteljkom, dobro ih očistite od sjemenki, operite i ostavite da se osuše. Mljeveno meso stavite u zdjelu, dodajte rižu, sitno nasjeckani češnjak, crvenu slatku papriku, sol i papar. Nasjeckajte glavicu luka i prepržite na malo maslaca, pa i to dodajte smjesi. Smjesu dobro izmijesite rukama i punite paprike. Sada pripremite umak. Žlicu oštrog brašna stavite u posudu u kojoj ćete kuhati paprike i lagano ga pržite bez masnoće dok ne požuti, zatim dodajte rajčicu pomiješanu s jednom i pol litrom goveđeg temeljca, zakuhajte i u sve to složite paprike. Pustite da naglo zakuhaju, zatim smanjite vatru i lagano kuhajte jedan i pol do dva sata. Pred kraj dodajte kiselo vrhnje. Tijekom kuhanja možete dodati još malo temeljca ako primijetite da paprike nisu dovoljno pokrivene umakom. Masnoće ne treba dodavati jer je ionako ima dovoljno već i u samom mesu, u temeljcu i u vrhnju. Punjene paprike poslužite s pire-krumpirom!

Foto: Emica Elveđi/Pixsell