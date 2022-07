U 30-oj je već na pola sijeda, a šokirao ju je komentar partnera: 'Napravi nešto, izgledaš staro!'

Svi znamo da kosa s godinama sijedi, no mnogima se prve 'bijele' vlasi pojave ​​mnogo ranije nego što očekuju, a razlog je genetika; naime nedostatak stanica pigmenta u folikulama obično je genetski uvjetovan, što znači da ćete vrlo vjerojatno posjediti otprilike u dobi kad i vaši roditelji, odnosno bake i djedovi.

Ipak, jedna je žena online ispričala kako je rano počela sjediti pa joj je u 30.oj godini već skoro pola glave bijelo; a razbjesnio ju je komentar njenog partnera koji je tražio da brzo nešto napravi s tim sijedima jer "izmiču kontroli".

30-godišnjakinja je, kaže, prve sijede dobila već u kasnim tinejdžerskim godinama ali je u potpunosti prihvatila svoju prirodnu kosu i uopće nema namjeru bojiti kosu i mijenjati izgled. No, kako prenosi Mirror, njezin je partner inzistirao na tome da prikrije sijede, a kad je rekla da ne želi optužio ju je da nije spremna na kompromise u vezi...

U objavi na Redditu je rekla: "Imam 30 godina i 40 posto kose mi je sijedo. Prvi put sam otkrila sijede još kao tinejdžerica, no nikada ih nisam čupala kao neki jer mi nisu smetale. Tako ih još uvijek nisam ni počupala ni obojila".

"Dečko me nedavno pitao hoću li obojiti kosu jer, kaže, 'već izmiče kontroli' i čini me starijom, a ja sam mu odgovorila da ne želim. Rekao mi je da će mi čak platiti frizuru i bojanje, no rekla sam mu da nije potrebno jer ne želim ništa što zahtijeva održavanje. Postavio mi je ultimatum rekavši da nije znao da ću tako rano/brzo jako posijedjeti i da mu nije u redu biti u blizini nekoga tko neće raditi kompromise”, objasnila je.

Rekla mu je da su kompromisi oko npr. hrane drugačiji od toga kakvu će kosu ona imati, no on je inzistirao da se na njima veze temelje. Ipak, rekla mu je da je otvorena za kompromise oko nekih stvari, ali da boja njezine kose nije predmet rasprave.

Na Redditu su korisnici brzo stali u obranu žene,složivši se kako je njena frizura ili boja samo njen izbor.

"Iskreno, on pokušava kontrolirati tvoje tijelo. U redu je izraziti svoje mišljenje, ali postavljati ultimatume je nerazumno”, komentirala je jedna korisnica, a druga dodala: "Poanta veze je voljeti drugoga onakvog kakav on jest, a ne kompromis oko kose. Neka se jednostavno pomiri s tim."

