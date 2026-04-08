Započeo Xiaomi Fan Festival: 'Pripremili smo posebne pogodnosti'

Xiaomi je danas najavio početak Xiaomi Fan Festivala (XFF), aktivnosti koja se, već tradicionalno, održava svake godine 6. travnja povodom rođendana kompanije. U priopćenju se navodi kako će Xiaomi Fan Festival u Hrvatskoj trajati od 1.4. do 30.4., a u znak zahvalnosti prema svim obožavateljima, Xiaomi je pripremio mnogobrojne pogodnosti. "Vođena strategijom Čovjek x Automobil X Dom, tema ovogodišnjeg Xiaomi Fan Festivala odnosi se na Pametan način života, a sve kako bi se krajnjim korisnicima osigurao jednostavan, učinkovit i ugodan način života", navode u priopćenju.

U rujnu 2025. godine Xiaomi je, po prvi put, globalno predstavio svoju liniju kućanskih uređaja Mijia, uključujući hladnjak Mijia Cross Door 502L, perilicu-sušilicu Mijia Front Load Washer Dryer Pro 9 kg te klima-uređaj Mijia Air Conditioner Pro Eco Series. Tvornica pametnih kućanskih uređaja Xiaomi u Wuhanu također je započela s radom u listopadu, čime su dodatno ojačani proizvodni i opskrbni kapaciteti. Kako su istaknuli, do kraja 2025.

Xiaomijevi pametni kućanski uređaji proširili su se na četiri glavne globalne regije i 14 tržišta, dodatno unaprjeđujući strategiju Čovjek x Automobil x Dom i donoseći pametniji način života većem broju korisnika. "Povodom Xiaomi Fan Festivala, Xiaomi je pripremio posebne pogodnosti na sljedeće uređaje – Redmi Note 15, Redmi Pad 2 Pro, Xiaomi Smart Air Fryer 6.5L, Xiaomi Robot Vacuum Cleaner S40 Pro. Promotivna ponuda (do 36%) traje od 1.4. do 30.4. ili do isteka zaliha", piše u priopćenju.