Tvrdi da je poslala račun prijateljici nakon što je bila kod nje u kući: 'Naplatila sam joj hranu, vino i korištenje toaleta'

Brianna Weimar (34) izazvala je kontroverzu nakon što je otkrila da naplaćuje račune svojim prijateljima nakon što dođu na njezine večere. Naime, dok je priređivala večeru za svoju prijateljicu i njezina supruga, Brianna je potajno bilježila što je tko od njih konzumirao i potrošio tijekom noći da bi im kasnije poslala račun, piše The Sun.

Odluka da naplati svojoj prijateljici nakon što ju je primila u svoj dom ostavila ju je zapanjenom. Ona je mislila da je nevjerojatno da joj je Brianna poslala zahtjev za Venmo od 58 dolara. 'Opa, ozbiljno? Ne mogu vjerovati da mi naplaćuješ 58 dolara za večeru kod tebe'", poslala je poruku Brianni.

Iako Brianna ne vidi ništa loše u naplaćivanju ljudima, ova prijateljica imala je posve drugačije mišljenje. Objasnila je da ona nije bila ta koja ga je organizirala, pa se od nje nije trebalo tražiti da išta plati. Brianna je tada odgovorila s popisom svega što je korišteno, izračunavši svaki trošak, koji je navodno iznosio čak 58 dolara.

Konkretna raščlamba popisa uključivala je 4 dolara za potrošnju vode, 2 čaše crnog vina po cijeni od 15 dolara i sedam odlazaka u WC, što je rezultiralo dodatnih 3,50 dolara. "Ovo mi se čini tako normalnim. Sada je sve tako skupo", rekla je Brianna. "Cijene hrane i režija su tako skupe, pa mislim da je pošteno podijeliti taj trošak na goste koji dolaze u moju kuću. Ovo je tako nepristojno od strane nekoga nakon što je došao u moju kuću na večeru."

Brianna su dočekale žestoke reakcije nakon što je otvorila situaciju u videu koji je objavljen na društvenim mrežama. “Iskreno, jednostavno ne biste trebali pozivati ​​ljude k sebi ako vam je to previše novaca”, napisao je jedan komentator. "Nema šanse! Ne bih nikoga pozvao na večeru ako si to ne mogu priuštiti. Jesi li im prije večere rekla da ćeš to učiniti?" upitala je još jedna osoba. "Ovo zaista nije u redu! Što je s vama?!", dodao je još netko.

Ipak, Brianna je kasnije otkrila da je to samo satira i da ne misli ozbiljno. No, neki korisnici su ipak mislili da tako nešto i nije loše s obzirom na konstantno povećanje cijena. "Ja ne vidim ništa loše u tome i da se niste šalili. Sve je jako skupo i podjela troškova za druženje je sasvim u redu", napisao je netko. "Ja možda ne bih baš naplaćivala hranu i piće, ali bi bilo u redu da svatko donese nešto sa sobom, a ne da jedna osoba mora kupiti sve", dodao je netko drugi.

